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Σε ανοδική τροχιά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ φαίνεται να οδηγούνται σε αδιέξοδο.

Το κλίμα αβεβαιότητας επηρεάζει παράλληλα τις ασιατικές χρηματιστηριακές αγορές, με τους επενδυτές να ανησυχούν για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

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Το Brent ενισχύθηκε έως τα 88 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έφτασε τα 82,45 δολάρια, με τις δύο τιμές να διαμορφώνονται στα υψηλότερα επίπεδα από τις 31 Ιουλίου. Η άνοδος έρχεται μετά το ισχυρό ράλι περίπου 5% της Δευτέρας.

Οι αγορές αντιδρούν στις αυξανόμενες ενδείξεις ότι δεν επίκειται άμεσα συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απάντησε τη Δευτέρα στις προϋποθέσεις που έθεσε η Τεχεράνη για μια ειρηνευτική συμφωνία, ζητώντας από το Ιράν να καταβάλει αποζημιώσεις για ανθρώπους που, όπως υποστηρίζει, σκοτώθηκαν σε πολέμους, επιθέσεις και διαδηλώσεις.

Οι τιμές τώρα:

τιμή πετρελαίου Brendt τώρα

τιμή αργού πετρελαίου WTI: (crude oil) τώρα

τιμή φυσικού αερίου τώρα

Χρηματιστήρια τώρα

Tιμή Διυλιστηρίου σήμερα

(Πηγή: Reuters)