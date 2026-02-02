Βουτιά 6,5% έκαναν οι τιμές του πετρελαίου σήμερα, μετά το ανοδικό ράλι των προηγούμενων ημερών που έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου εξαμήνου, που πυροδοτήθηκε από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι έχουν ξεκινήσει παρασκηνιακές συνομιλίες με το Ιράν.

Οι αγορές έδειξαν μικρή ανακούφιση μπροστά στο ενδεχόμενο μείωσης της έντασης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον καθώς απομακρύνονται προσωρινά οι φόβοι για στρατιωτική επίθεση, η οποία έφτασε σε επικίνδυνα επίπεδα μετά τις αιματηρές διαδηλώσεις στο Ιράν και τις εκατέρωθεν εχθρικές δηλώσεις.

Advertisement

Advertisement

Σήμερα, το Brent υποχώρησε έως και 6,4% στα 66,15 δολάρια το βαρέλι σύμφωνα με στοιχεία του LSEG, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού πετρελαίου West Texas Intermediate υποχώρησαν κατά 4,75% στα 62,11 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο Andy Lipow, πρόεδρος της Lipow Oil Associates, δήλωσε ότι η νέα πτώση των τιμών έρχεται μετά από αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη επικοινωνούν μέσω μεσαζόντων, αυξάνοντας τις ελπίδες ότι οι εντάσεις θα μπορούσαν να μειωθούν αντί να κλιμακωθούν.

«Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή που το Ιράν απειλεί με περιφερειακό πόλεμο σε περίπτωση επίθεσης, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά υψηλότερες τιμές πετρελαίου, ένα αποτέλεσμα που η κυβέρνηση Τραμπ θα ήθελε να αποφύγει», δήλωσε στο CNBC.

Ο Marko Papic, μακροοικονομικός και γεωπολιτικός στρατηγικός αναλυτής της BCA Research, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να κρατήσει τις τιμές του πετρελαίου σε χαμηλά επίπεδα καθώς δεν θέλει να φτάσει στις ενδιαμέσες εκλογές του Νοεμβρίου με τις τιμές των καυσίμων στα ύψη, οι οποίες αποτελούν ένα παραδοσιακά ευαίσθητο ζήτημα για τους αμερικανούς.

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ανησυχεί ότι εάν οι τιμές του πετρελαίου ανέβουν στα 70-80 δολάρια, θα έχει ένα ακόμη πρόβλημα στις ενδιάμεσες εκλογές».

Οι διπλωματικές πιέσεις έρχονται επίσης σε μια εποχή που η πρόσθετη προσφορά εισέρχεται αθόρυβα στην αγορά καθώς το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας, μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από αποθέματα ανοικτής θάλασσας και ξηράς και όχι από νέα παραγωγή, προστίθεται στα διαθέσιμα βαρέλια, με την παγκόσμια παραγωγή να υπερβαίνει πλέον τη ζήτηση.

Και οι δύο ειδικοί οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι αυτές οι ροές συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών, ακόμη καιμετά την απόφαση του ΟΠΕΚ+ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επίπεδα παραγωγής και τον Μάρτιο, παρατείνοντας το τρίμηνο «πάγωμα» της προσφοράς.