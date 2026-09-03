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Την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας σε συνέδριο του Economist και αναφέρθηκε κυρίως στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών αλλά και στην υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ.

Μάλιστα, για να ενισχύσει την άποψή του ότι είναι αισιόδοξος και ότι η Ευρώπη ναι μεν καθυστέρησε, αλλά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση ο κ. Πιερρακάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ψηφιακού κράτους στη χώρα μας, λέγοντας ότι υιοθετήσαμε το ψηφιακό κράτος, το gov.gr δηλαδή με καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες, το αντιγράψαμε εν μέρει από την Βρετανία, αλλά εμείς το πήγαμε και ένα βήμα πιο κάτω και πλέον μιλάμε για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών.

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Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup χρησιμοποίησε το συγκεκριμένο παράδειγμα για να δείξει ότι ολόκληρη η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση έστω και με καθυστέρηση.

Ακόμα σημείωσε ότι θα φτάσουμε τελικά στο ψηφιακό ευρώ, στο τέλος της δεκαετίας και θα πάμε σε ενοποιημένες αγορές και τραπεζική ένωση, δηλαδή σε ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Όλα αυτά όπως είπε για να μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στο διεθνές επενδυτικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μην αισθάνεται μειονεκτικά απέναντι σε άλλους κολοσσούς όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και άλλες χώρες.

«Υπάρχει πολιτική βούληση αυτή τη στιγμή λόγω του μεταβαλλόμενου πλαισίου που βλέπουμε παντού και αυτό είναι που με κάνει αισιόδοξο και να δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα για να υπογραμμίσω ότι ορισμένα πράγματα που δεν έχουν γίνει για δεκαετίες, θα γίνουν σε λίγους μήνες. Σκέφτομαι το πακέτο εποπτείας της ολοκληρωμένης αγοράς, την ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων ή το ψηφιακό ευρώ που έχει χρονικό πλαίσιο έως το 2029. Έτσι, συγκεκριμένα πράγματα θα συμβούν», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης.