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Οι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία και την Ισπανία, καθώς και για την άνοδο του κόστους δανεισμού.

Αντιθέτως, το δολάριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία, υποστηριζόμενο από τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η νομισματική πολιτική των ΗΠΑ θα παραμείνει αυστηρή, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις προβληματίζουν την κεντρική τράπεζα.

Η πιθανότητα άμεσης βελτίωσης των δημοσιονομικών συνθηκών στην Ευρωζώνη παραμένει περιορισμένη, ενισχύοντας τις απαισιόδοξες προβλέψεις για την πορεία του ευρωπαϊκού νομίσματος.

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Κοντά σε χαμηλό 17 μηνών παρέμεινε το ευρώ την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για την πολιτική αβεβαιότητα και τις δημοσιονομικές πιέσεις στην Ευρωζώνη. Την ίδια ώρα, το δολάριο συνέχισε το ισχυρό ανοδικό του ράλι, βρίσκοντας στήριξη από τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Το ευρωπαϊκό νόμισμα υποχώρησε οριακά στα 1,1219 δολάρια στις ασιατικές αγορές. Είχε προηγουμένως διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2025, ενώ από την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφει απώλειες περίπου 1,2%.

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Απέναντι στη στερλίνα, το ευρώ κινήθηκε στα 84,87 πένες, έχοντας υποχωρήσει επίσης περισσότερο από 1% την περασμένη εβδομάδα.

Οι ανησυχίες για τα δημοσιονομικά πιέζουν το ευρώ

Το ευρωπαϊκό νόμισμα βρίσκεται υπό πίεση, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τα υψηλά επίπεδα χρέους και το πολιτικό αδιέξοδο στη Γαλλία. Στις πιέσεις προστίθεται και η πολιτική αβεβαιότητα στην Ισπανία, ενόψει των πρόωρων εκλογών.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η άνοδος του κόστους δανεισμού της Γαλλίας, καθώς οι υψηλότερες αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων δημιουργούν πιέσεις και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη.

«Είμαστε αρκετά απαισιόδοξοι για το ευρώ. Πιστεύουμε ότι θα υποχωρήσει κάτω από τα 1,10 δολάρια», δήλωσε ο Joseph Capurso, στρατηγικός αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia.

Όπως εξήγησε, η πρόσφατη αδυναμία του ευρώ δεν αποτελεί έκπληξη, ενώ για να ανακάμψει το ευρωπαϊκό νόμισμα θα απαιτούνταν μια σειρά από σημαντικές εξελίξεις: μεγάλη πτώση στις τιμές του πετρελαίου, σημαντική αύξηση των προσδοκιών για αυστηρότερη νομισματική πολιτική στην Ευρώπη ή ουσιαστική πρόοδος στον περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, μια άμεση και ουσιαστική βελτίωση στα δημοσιονομικά της Ευρωζώνης δεν φαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον.

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Νέα άνοδος για το δολάριο

Στον αντίποδα, το αμερικανικό δολάριο συνέχισε την ανοδική του πορεία, ενισχυόμενο από τις υψηλές αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, οι οποίες κινήθηκαν σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες.

Ο δείκτης δολαρίου ενισχύθηκε στις 102,17 μονάδες, έχοντας καταγράψει στην προηγούμενη συνεδρίαση υψηλό 18 μηνών.

Έναντι του γεν, το αμερικανικό νόμισμα ενισχύθηκε κατά 0,18%, στα 158,16 γεν, ενώ η στερλίνα υποχώρησε κατά 0,06%, στα 1,3216 δολάρια.

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Η ισχύς του δολαρίου είναι αξιοσημείωτη, καθώς οι προσδοκίες για μια νέα αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve αυτόν τον μήνα έχουν περιοριστεί, μετά τα ασθενέστερα των αναμενόμενων στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ.

Παρά ταύτα, οι αγορές εξακολουθούν να εκτιμούν ότι η αμερικανική κεντρική τράπεζα ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσει μια αυστηρή νομισματική πολιτική για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Ο πληθωρισμός παραμένει στο επίκεντρο

Η πορεία του πληθωρισμού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα για τις αποφάσεις της Fed.

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«Παρότι οι αναθεωρήσεις των στοιχείων για τον πληθωρισμό και τα οικονομικά δεδομένα μειώνουν την ανάγκη για άμεση σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής, οι πιέσεις στο κόστος εξακολουθούν να δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο οι συνθήκες είναι επαρκείς ώστε να διατηρηθεί ο πληθωρισμός στο 2%», ανέφεραν αναλυτές της Barclays σε σημείωμά τους.

Παράλληλα, τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν ότι η δραστηριότητα στον αμερικανικό κλάδο υπηρεσιών επιβραδύνθηκε τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, η ισχυρή εγχώρια ζήτηση εξακολουθεί να πιέζει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και να αυξάνει το κόστος των εισροών για τις επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να παραμείνουν αυξημένες και το επόμενο έτος.

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Πηγή: Reuters

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