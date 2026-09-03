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Πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα που εν ενεργεία πρόεδρος απεικονίζεται σε αμερικανικό κέρμα, προκαλώντας άμεση εξάντληση των αποθεμάτων.

Τα νομίσματα κατασκευάζονται από χαλκό, ψευδάργυρο, μαγγάνιο και νικέλιο, ενώ το σχέδιό τους αξιοποιεί νομικό κενό σχετικά με την απεικόνιση προσώπων στην εμπρόσθια όψη.

Παρά την κυκλοφορία των κερμάτων, η ομοσπονδιακή νομοθεσία παραμένει αυστηρή σχετικά με την εκτύπωση μορφών εν ζωή προσώπων σε χαρτονομίσματα.

Σύμμαχοι του προέδρου στο Κογκρέσο έχουν καταθέσει σχετικό νομοσχέδιο για εξαιρέσεις, το οποίο ωστόσο δεν έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής.

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Το πορτρέτο του Ντόναλντ Τραμπ αποτυπώθηκε σε αμερικανικό νόμισμα και πρόκειται για την πρώτη φορά εδώ και έναν αιώνα που εν ενεργεία πρόεδρος «εμφανίζεται» σε αμερικανικό νόμισμα.

Την Τετάρτη, το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ κυκλοφόρησε το νόμισμα του 1 δολαρίου, το οποίο φέρει τη μορφή του Τραμπ καθώς και τις φράσεις «LIBERTY» (Ελευθερία) και «IN GOD WE TRUST» (Στον Θεό εμπιστευόμαστε), με αφορμή τον εορτασμό της 250ής επετείου των ΗΠΑ.

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Το συλλεκτικό νόμισμα αποτυπώνει «το πνεύμα, την υπερηφάνεια και την κληρονομιά ενός έθνους που πλησιάζει σε αυτή τη σημαντική επέτειο-ορόσημο», ανέφερε το Νομισματοκοπείο.

Τα νομίσματα –με τιμή 61 δολάρια για ένα ρολό των 25 τεμαχίων και 154,50 δολάρια για ένα σακουλάκι των 100 τεμαχίων– εμφανίζονταν ως «μη διαθέσιμα» στον ιστότοπο του Νομισματοκοπείου λίγες μόλις ώρες μετά την έναρξη της διάθεσής τους.

Το BBC επικοινώνησε με το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ, το Υπουργείο Οικονομικών και τον Λευκό Οίκο για περισσότερες πληροφορίες.

Το νόμισμα «δημιουργήθηκε για να τιμήσει αυτό το ιστορικό εθνικό ορόσημο» με ένα «επετειακό σχέδιο που εμφανίζεται μία φορά ανά γενιά και προορίζεται να αποτελέσει μια ξεχωριστή προσθήκη στις σύγχρονες συλλογές», δήλωσε το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ.

Πωλούνται επίσης σε αυτόματους πωλητές στο κατάστημα του Νομισματοκοπείου των ΗΠΑ (US Mint) στην Ουάσιγκτον.

Αν και τα κέρματα έχουν χρυσαφένιο χρώμα, δεν περιέχουν καθόλου πραγματικό χρυσό. Σύμφωνα με το Νομισματοκοπείο των ΗΠΑ, αποτελούνται κατά 88,5% από χαλκό, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό απαρτίζεται από ψευδάργυρο, μαγγάνιο και νικέλιο.

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Τον περασμένο Μάιο, ο Υπουργός Οικονομικών Σκωτ Μπέσεντ δήλωσε ότι το υπουργείο του σχεδίαζε την έκδοση ενός νέου χαρτονομίσματος των 250 δολαρίων, το οποίο θα έφερε το πορτρέτο του Προέδρου Τραμπ.

Η ομοσπονδιακή νομοθεσία απαγορεύει την εκτύπωση αμερικανικού χρήματος που φέρει τη μορφή εν ζωή προσώπου.

Σύμμαχοι του Tραμπ στο Κογκρέσο έχουν καταθέσει νομοσχέδιο που θα επέτρεπε μια εξαίρεση, αν και η πρόταση έχει προς το παρόν «παγώσει».

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Εκείνη την εποχή, ο Μπέσεντ είχε επισημάνει ότι και στο παρελθόν είχε εμφανιστεί εν ζωή Αμερικανός πρόεδρος στο νόμισμα της χώρας. Ένα κέρμα μισού δολαρίου, το οποίο εκδόθηκε το 1926 για τον εορτασμό της 150ής επετείου της Αμερικής, απεικόνιζε τον τότε Πρόεδρο Κάλβιν Κούλιτζ.

Η κυβέρνηση Tραμπ έχει επίσης επικαλεστεί τον Νόμο του 2020 για τον Επανασχεδιασμό των Κυκλοφορούντων Συλλεκτικών Κερμάτων (Circulating Collectible Coin Redesign Act), ο οποίος θεσπίστηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Αν και ο νόμος αυτός απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων στην πίσω όψη των κερμάτων, δεν καλύπτει ρητά την εμπρόσθια όψη, όπου εμφανίζεται η μορφή του Τραμπ στα νέα κέρματα του 1 δολαρίου.

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Η Τροπολογία του 1866 απαγορεύει την απεικόνιση οποιουδήποτε εν ζωή προσώπου στα αμερικανικά χαρτονομίσματα, αν και παραδοσιακά η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στα κέρματα.