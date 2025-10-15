Χωρίς την επιστροφή ενοικίου θα μείνουν χιλιάδες ενοικιαστές που έχουν αφήσει «φέσια» στους ιδιοκτήτες τους. Από τον Νοέμβριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά ένας αυτόματος μηχανισμός διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ, ο οποίος θα ξεχωρίζει τους συνεπείς από τους κακοπληρωτές και θα αποκλείει όσους έχουν ληξιπρόθεσμα ενοίκια από το μέτρο στήριξης, το οποίο φτάνει έως τα 800 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενοικιαστές που δεν έχουν καταβάλει τα ενοίκια τους ή έχουν καθυστερήσεις στις πληρωμές, θα λάβουν μικρότερο ποσό από αυτό που περιμένουν (αν έχουν πληρώσει λιγότερα μισθώματα) ή δεν θα λάβουν ούτε ευρώ από την επιστροφή (αν δεν έχουν πληρώσει απολύτως τίποτα στον ιδιοκτήτη). Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει τα στοιχεία των δηλώσεων μισθώσεων, τα ποσά που έχουν δηλωθεί ως καταβληθέντα και τις δηλώσεις ιδιοκτητών και ενοικιαστών, ώστε να εντοπίζονται με ακρίβεια οι «μπαταχτσήδες».

Πώς λειτουργεί ο έλεγχος

Ο νέος μηχανισμός βασίζεται στη σύγκριση των στοιχείων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην πλατφόρμα μισθώσεων και όσων δηλώνουν οι ενοικιαστές στις φορολογικές τους δηλώσεις. Εφόσον προκύπτουν αποκλίσεις ή διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εξοφληθεί τα ενοίκια, η ΑΑΔΕ θα προχωρεί σε αυτόματο «μπλόκο» της επιστροφής για τον συγκεκριμένο ενοικιαστή.

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι συνεπείς ενοικιαστές και ταυτόχρονα να σταλεί σαφές μήνυμα σε όσους καθυστερούν ή παραλείπουν πληρωμές, ότι δεν μπορούν να επωφελούνται από κρατικές παροχές την ώρα που χρωστούν στους ιδιοκτήτες.

Ποιοι θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου

Το μέτρο αφορά όσους μισθώνουν κύρια κατοικία και είναι πλήρως συνεπείς στις πληρωμές τους. Το ποσό της επιστροφής μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ, ανάλογα με τα ενοίκια που έχουν καταβάλει και το εισοδηματικό προφίλ τους. Διάβασε αναλυτικά τα κριτήρια ΕΔΩ.

Οι πληρωμές αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Νοεμβρίου, με βάση τις διασταυρώσεις των στοιχείων που ήδη πραγματοποιούνται από την ΑΑΔΕ.