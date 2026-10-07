Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα νέο πακέτο στήριξης ύψους έως 95 εκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζεται για την ενίσχυση βιομηχανιών απέναντι στο αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Το σχέδιο χωρίζει τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες ανάλογα με την υφιστάμενη αντιστάθμιση κόστους εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις υποχρεούνται να επενδύσουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε δράσεις ενεργειακής αποδοτικότητας ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την εξαίρεση των διυλιστηρίων από το συγκεκριμένο σχήμα χρηματοδότησης για το έτος 2026.

Η τελική εφαρμογή του μέτρου και ο οριστικός κατάλογος των δικαιούχων εξαρτώνται από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Μια σημαντική «ανάσα» απέναντι στους αυξημένους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος επιχειρεί να δώσει στη βιομηχανία το νέο πακέτο στήριξης ύψους έως 95 εκατ. ευρώ, χωρίς όμως τα χρήματα να μοιραστούν εξίσου σε όλους.

Το σχέδιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση δημιουργεί ουσιαστικά δύο ταχύτητες βιομηχανιών, ανάλογα με το εάν οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ήδη αντιστάθμιση για το έμμεσο κόστος των εκπομπών CO₂. Η τελική μορφή του μηχανισμού θα πρέπει να πάρει το πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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Στην πρώτη κατηγορία βρίσκονται περίπου 600 μικρότερες και μεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, οι οποίες σήμερα δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση και καταναλώνουν συνολικά λίγο περισσότερο από 1 TWh ηλεκτρικής ενέργειας τον χρόνο.

Στη δεύτερη βρίσκονται περίπου 40 μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες, που ήδη καλύπτονται από τον μηχανισμό αντιστάθμισης του έμμεσου κόστους CO₂ και έχουν πολύ μεγαλύτερη συνολική κατανάλωση, της τάξης των 6 TWh ετησίως.

Πόση θα είναι η ενίσχυση

Το τελικό ποσό δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη μέση χονδρεμπορική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας κατά την περίοδο που καλύπτει το μέτρο. Ο μέχρι τώρα σχεδιασμός τοποθετεί την ενίσχυση για τις περίπου 600 επιχειρήσεις που δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση κοντά στα 20–25 ευρώ ανά MWh, ενώ για τις μεγάλες ενεργοβόρες επιχειρήσεις που ήδη απολαμβάνουν αντιστάθμιση η πρόσθετη στήριξη θα είναι χαμηλότερη.

Διαφορετική θα είναι και η περίοδος που θα καλύπτει η ενίσχυση για τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Για τις περίπου 600 βιομηχανίες που σήμερα δεν λαμβάνουν αντιστάθμιση για το κόστος CO₂, η επιδότηση θα δοθεί αναδρομικά για μεγαλύτερο μέρος του 2026. Αντίθετα, για τις περίπου 40 μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες που ήδη λαμβάνουν αντιστάθμιση, η νέα πρόσθετη στήριξη θα καλύπτει μόνο την περίοδο από τον Αύγουστο έως και τον Δεκέμβριο του 2026.

Παρά το γεγονός ότι οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι αριθμητικά πολύ περισσότερες, περίπου τα δύο τρίτα των 95 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα κατευθυνθούν στις μεγάλες ενεργοβόρες βιομηχανίες που ήδη λαμβάνουν αντιστάθμιση, καθώς αυτές συγκεντρώνουν και τη συντριπτικά μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιοι μπορεί να μείνουν εκτός – Τι σημαίνει για τα διυλιστήρια

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Υπάρχει, ωστόσο, και ένας σημαντικός «αστερίσκος» στο νέο πακέτο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ενδεχόμενο να εξαιρεθούν τα διυλιστήρια από το νέο σχήμα στήριξης. Η εξαίρεση δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και θα αποσαφηνιστεί μαζί με την τελική περίμετρο των δικαιούχων και τους όρους που θα εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρακτικά, εφόσον η εξαίρεση επιβεβαιωθεί, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις δεν θα συμμετάσχουν στην κατανομή του νέου κονδυλίου των 95 εκατ. ευρώ για το ενεργειακό κόστος, ακόμη και αν πληρούν άλλα χαρακτηριστικά ενεργοβόρου βιομηχανίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείονται από κάθε υφιστάμενο μηχανισμό ή μέτρο που ενδεχομένως δικαιούνται, αλλά ότι θα μείνουν εκτός της συγκεκριμένης πρόσθετης παρέμβασης.

Τα μισά χρήματα σε «πράσινες» επενδύσεις

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Η επιδότηση, πάντως, δεν θα δοθεί χωρίς υποχρεώσεις. Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο σχήμα θα πρέπει να κατευθύνουν τουλάχιστον το 50% της ενίσχυσης σε επενδύσεις που περιορίζουν το ενεργειακό κόστος ή τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος, χωρίς να αυξάνουν την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων. Στο πλαίσιο αυτό μπορούν να περιλαμβάνονται επενδύσεις σε ΑΠΕ, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, ενεργειακή αποδοτικότητα, κλπ.

Υπάρχει επίσης «ταβάνι» στο ίδιο το πακέτο, η συνολική δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 95 εκατ. ευρώ, ακόμη και στην περίπτωση νέας μεγάλης ανόδου των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, το ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει κατώτατο όριο τιμής στα 50 ευρώ/MWh για την επιλέξιμη κατανάλωση μετά την εφαρμογή της ενίσχυσης.

Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η έγκριση του ελληνικού σχήματος από τις Βρυξέλλες. Μόνο τότε θα «κλειδώσουν» οριστικά οι δικαιούχοι, τα ποσά που θα λάβει κάθε κατηγορία και –κυρίως– ποιοι τελικά θα μείνουν έξω από την περίμετρο της νέας στήριξης.

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