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Οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που χρησιμοποιούσε κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας για να προσεγγίζει πελάτες, ακόμη και ανηλίκους, εξάρθρωσε στη Θεσσαλονίκη το ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα μέλη του κυκλώματος αξιοποιούσαν εφαρμογές όπως το Telegram, μέσω των οποίων έδιναν οδηγίες για την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών και την πληρωμή τους με κρυπτονομίσματα.

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Η οργάνωση λειτουργούσε με κατανεμημένες περιοχές δράσης, άμεση εξυπηρέτηση των παραγγελιών και μεθόδους απόκρυψης, προκειμένου να αποφεύγει τον εντοπισμό της.

Πώς έφτασαν οι Αρχές στις συλλήψεις

Η επιχείρηση βασίστηκε σε εξειδικευμένη ανάλυση του προφίλ των εμπλεκομένων και εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Αρχικά συνελήφθη ένας 18χρονος, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν 3,5 κιλά κάνναβης. Στη συνέχεια, στελέχη του ΔΕΟΣ χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης, εμφανιζόμενα ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές ναρκωτικών.

Με αυτόν τον τρόπο συνελήφθησαν δύο ακόμη μέλη του κυκλώματος, ηλικίας 25 και 30 ετών, ενώ κατασχέθηκαν συνολικά 120 γραμμάρια κοκαΐνης.

Ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμών με… κρυπτονομίσματα

Στις έρευνες που ακολούθησαν στις κατοικίες των συλληφθέντων, οι ελεγκτές εντόπισαν εξοπλισμό που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, παραπέμπει σε οργανωμένη διακίνηση ναρκωτικών. Μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται ζυγαριά ακριβείας και συσκευή πληρωμής με κρυπτονομίσματα. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η προσέγγιση ανηλίκων μέσω ψηφιακών εφαρμογών, γεγονός που αναδεικνύει τους κινδύνους από την αξιοποίηση διαδικτυακών μέσων για παράνομες δραστηριότητες.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελία με τη διαδικασία του αυτοφώρου. Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές αναζητούν τα υπόλοιπα μέλη και τους πυρήνες της οργάνωσης.