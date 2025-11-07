Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια μεταλλεύματα και μακρά εμπειρία στην εξόρυξη, «όμως δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η Ράνια Αικατερινάρη, πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ στην εκδήλωση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ) προς τιμήν των χορηγών του για τα 100 χρόνια ίδρυσης του.

Η Ελλάδα πετυχαίνει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης όμως, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποιες σοβαρές αδυναμίες που επιμένουν, παρά τις προσπάθειες, με τη χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να παραμένει μία από τις σοβαρότερες από αυτές τις αδυναμίες για δεκαετίες τώρα. Στην προσφώνηση του ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής των 100 χρόνων κος Αθανάσιος Κεφάλας επισήμανε ότι ο ΣΜΕ μπήκε ψηλά στην επικαιρότητα για 2 χρόνια, πήγε στις περιοχές ενδιαφέροντος για τον κλάδο, μίλησε σε πολυσχιδές ακροατήριο και σε πολλαπλών επιπέδων διαμορφωτές κοινής γνώμης, κινητοποίησε τα μέλη του και ενδυνάμωσε το δίκτυο συνεργασιών του με στόχο να τα αξιοποιήσει ως «ΑΣΦΑΛΕΣ ΕΦΑΛΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ».

Ο οικοδεσπότης της εκδήλωσης πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Κώστας Γιαζιτζόγλου υπενθύμισε ότι ο εξορυκτικός κλάδος έχει επανειλημμένα τονίσει πως δεν ζητάει τίποτα παραπάνω από ισότιμους κανόνες απέναντι στους διεθνείς ανταγωνιστές του. «Έχουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εφόσον οι κανόνες με τους οποίους έχουμε επιλέξει να λειτουργούμε είναι αντίστοιχοι με τους κανόνες των άλλων χωρών. Σε κάθε άλλη περίπτωση είμαστε χαμένοι πριν ακόμα κατέβουμε στο γήπεδο» υπογράμμισε.

Σε μία περίοδο, που η Ευρώπη αναζητά τρόπους να περιορίσει τις εξαρτήσεις της, ο ορυκτός μας πλούτος αποκτά κομβική σημασία δήλωσε με έμφαση η κ Αικατερινάρη, προσθέτοντας ότι τα ορυκτά είναι κρίσιμα για την πράσινη μετάβαση και για τη διατήρηση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης.

«Είμαστε μια χώρα με πλούσια μεταλλεύματα και μακρά εμπειρία στην εξόρυξη. Όμως, δεν έχουμε αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές μας» υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η συμβολή του κλάδου στο ΑΕΠ και στην απασχόληση είναι σημαντική, αλλά εξίσου σημαντικά είναι η ποιότητα της συνεισφοράς του, αλλά και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει στην ανάπτυξη της χώρας, για χωρίς ορυκτές πρώτες ύλες, δεν υπάρχει μεταποίηση και χωρίς μεταποίηση, δεν υπάρχει βιομηχανία.

Όπως σημείωσε, η εξόρυξη στηρίζει και την απασχόληση, ειδικά στην περιφέρεια, προσφέροντας σταθερότητα, υψηλότερα εισοδήματα και, κυρίως, μια βιώσιμη βάση για ανάπτυξη και ευημερία των τοπικών κοινωνιών- και γι’ αυτό έχει μεγάλη σημασία να ενισχυθεί ο κλάδος.

Ο ΣΕΒ και ο ΣΜΕ, υπογράμμισε, θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά και «υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα όπου η κοινή μας φωνή έχει ιδιαίτερη σημασία».