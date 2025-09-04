Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαίωσε σήμερα ότι ερευνά πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με το έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή του υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την Ανατολική Μεσόγειο. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Ο ΑΔΜΗΕ, που διαχειρίζεται το ελληνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πηγές του Reuters, που αποκάλυψε το θέμα, το έργο έχει υποστεί πολλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις αναφορικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

«Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) επιβεβαιώνει ότι διεξάγει έρευνα αλλά δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας», αναφέρει το Reuters.

Eνήμερη η Κομισιόν για την εισαγγελική έρευνα

«Το έργο, Great Sea Interconnector (GSI), παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνουμε ό,τι είναι εντός των δυνατοτήτων μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτό το έργο θα υλοποιηθεί», δήλωσε η Άννα Κάιζα, εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας από τις Βρυξέλλες.

Η ίδια, σε ερώτηση που δέχθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, εξήγησε τους λογούς που είναι σημαντικό το έργο για την Επιτροπή λέγοντας πως «είναι απολύτως κρίσιμο για να μπει ένα τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» και επιπλέον «μόλις υλοποιηθεί, θα επιτρέψει την ενσωμάτωση αυξημένων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύστημα, γεγονός που τελικά θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας προς όφελος των επιχειρήσεων, των εταιρειών και των καταναλωτών στην περιοχή».

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση η κυρία Κάιζα τόνισε ότι έχει περάσει όλα τα απαραίτητα στάδια που απαιτούνται για να πάρει το πράσινο φως και για το λόγο αυτό η Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους εμπλεκόμενους για την υλοποίησή του.

Όπως είπε, «έχει το καθεστώς του Έργου Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) και έχει λάβει χρηματοδότηση όλα αυτά τα χρόνια από διάφορους μηχανισμούς μας» και «προτού αυτό το έργο γίνει επιλέξιμο για χρηματοδότηση από την ΕΕ, έχει περάσει από αρκετά αυστηρό έλεγχο από την Επιτροπή, από τους φορείς του έργου, διότι φυσικά πρέπει να αποδεικνύει την οικονομική του βιωσιμότητα.

Το έργο αυτό υλοποιείται ήδη εδώ και αρκετά χρόνια και θα θέλαμε να δούμε την ολοκλήρωσή του το συντομότερο δυνατόν. Είμαστε σε επαφή με τον φορέα υλοποίησης, με τις ρυθμιστικές αρχές, με τις εθνικές αρχές, και φυσικά καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους» προκειμένου «πραγματικά για να βάλουμε τέλος στην ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου και να κάνουμε κάτι πολύ, πολύ συγκεκριμένο για να μειώσουμε τις τιμές ενέργειας στην περιοχή».

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά το έργο, γεγονός που έκανε γνωστό και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας πως «είμαστε ενήμεροι για την έναρξη έρευνας από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Δημόσιου Εισαγγελέα (EPPO) και δεν έχουμε κανένα σχόλιο να κάνουμε για το ζήτημα αυτό», «πρόκειται για εξελισσόμενες διαδικασίες, οπότε δεν θα τις σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο»

Τέλος, αναφορικά με τα χρονοδιάγραμμα και αν θα υπάρξει καθυστέρηση λόγω και της έρευνας, η κυρία Κάιζα τόνισε ότι «πρόκειται για Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος, γεγονός που σημαίνει ότι δεν υπάρχει καθορισμένο χρονοδιάγραμμα από την Επιτροπή», και συμπλήρωσε ότι «αναμένουμε από όλα τα μέρη να δεσμευτούν για την ταχύτερη δυνατή υλοποίηση του έργου, διότι κάθε περαιτέρω καθυστέρηση είναι εις βάρος των εμπλεκομένων μερών, και ειδικά της Κύπρου, η οποία είναι ο κύριος ωφελούμενος του έργου αυτού».

Π. Μαρινάκης: Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ενημερωθεί

Με τη σειρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε σήμερα πως «δεν είχαμε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το θέμα του καλωδίου».

«Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι μια πολύ σημαντική διάσταση είναι ο επιμερισμός του κόστους, κανείς δεν προτείνει ότι το έργο πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον Έλληνα φορολογούμενο, λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για το έργο… ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε τη συνέχιση του έργου. Επίσης, στη γνώση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το GSI. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

