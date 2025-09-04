Για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το θέμα του καλωδίου που θα συνέδεε ηλεκτρικά την Κύπρο με την Κρήτη τοποθετήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης, μετά από σχετικές ερωτήσεις στο μπρίφινγκ των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, μετά και τις δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνού, ο οποίος υποστήριξε ότι το έργο δεν είναι οικονομικά βιώσιμο, προκαλώντας έτσι νευρικότητα στην Αθήνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι αυτές οι δηλώσεις δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για την οικονομική διάσταση του έργου.

Παράλληλα υπενθύμισε δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος είχε επισημάνει τη σημαντικότητα του έργου αλλά και το ζήτημα του επιμερισμού του κόστους.

«Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που πιστεύει ή που προτείνει το έργο αυτό να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο», είπε μεταξύ άλλων ο Παύλος Μαρινάκης ενώ σχετικά με έρευνες των ευρωπαϊκών αρχών για το έργο, κάτι που ανέφερε χθες ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει «δεν υπάρχει καμία όχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το GSI».