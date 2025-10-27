Σε «τροχιά» περαιτέρω σύσφιξης των στρατηγικών τους σχέσεων μπαίνουν Ελλάδα και Σαουδική Αραβία, με επίκεντρο νέες επενδύσεις σε κομβικούς τομείς της οικονομίας.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκοςκαι ο Υπουργός Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας Bandar Ibrahim Alkhorayef είχαν σήμερα πρωινό εργασίας στην Αθήνα, παρουσία εκπροσώπων μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη και ο Γ.Γ. Βιομηχανίας Λευτέρης Κρητικός.

Advertisement

Advertisement

Στο τραπέζι τέθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας και αμοιβαίων επενδύσεων σε ενέργεια, ναυπηγική βιομηχανία, αγροδιατροφή, φαρμακοβιομηχανία, πρώτες ύλες και κατασκευές — τομείς που αποτελούν πυλώνες τόσο του ελληνικού σχεδίου για το 2030 όσο και του φιλόδοξου Saudi Vision 2030. Στόχος, η αξιοποίηση του αυξανόμενου ενδιαφέροντος για κοινά επενδυτικά σχήματα και η περαιτέρω ενίσχυση του εμπορίου, που ήδη ανέρχεται σε 1,9 δισ. ευρώ ετησίως.

«Η σημερινή συνάντηση αναδεικνύει τα μεγάλα κοινά μας συμφέροντα και τις σημαντικές ευκαιρίες για να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις αμοιβαίες επενδύσεις», δήλωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, υπογραμμίζοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Alkhorayef τόνισε ότι οι δύο χώρες αποτελούν παράδειγμα συνεργασίας με κοινό αναπτυξιακό στόχο, δεσμευόμενος για στενότερη συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα στους κρίσιμους τομείς της βιομηχανίας και της ενέργειας.

Η συνάντηση αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τον οικονομικό διάλογο Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, ανοίγοντας δρόμο για νέα επενδυτικά projects και διεύρυνση των εμπορικών σχέσεων σε κρίσιμους στρατηγικούς τομείς.