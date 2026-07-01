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Ένας Αμερικανός στρατιωτικός αγνοείται και τρεις τραυματίστηκαν μα είναι σε σταθερή κατάσταση μετά τη αναγκαστική προσθαλάσσωση ελικοπτέρου MH-60S Seahawk στην Αραβική Θάλασσα την Τετάρτη, ανέφεραν οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ, προσθέτοντας πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η συντριβή οφείλεται σε εχθρική ενέργεια.

«Δυνάμεις του ναυτικού των ΗΠΑ αναζητούν ένα άλλο μέλος του πληρώματος που αγνοείται ακόμα. Το αίτιο του περιστατικού είναι υπό διερεύνηση» ανακοίνωσε ο 5ος Στόλος, προσθέτοντας ότι το ελικόπτερο ήταν από το αεροπλανοφόρο USS George H.W. Bush.

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Οι προσθαλασσώσεις ελικοπτέρων μπορεί να είναι επικίνδυνες, ακόμη και για έμπειρους πιλότους. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή είναι σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας λόγω αναζωπυρώσεων στις εχθροπραξίες παρά την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Με πληροφορίες από Reuters