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Την αποκάλυψη ότι έχει διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ έκανε ο Ντάνι Γκλόβερ, κατά την εμφάνισή του στην τηλεοπτική εκπομπή Today.

Ο 79χρονος ηθοποιός του Χόλιγουντ είπε ότι η πρώτη διάγνωση έγινε το 2022, χρονιά που έλαβε τιμητικό Όσκαρ. «Μπορούσα να ζω με αυτό, κατά κάποιον τρόπο» είπε για την προσωπική του μάχη.

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«Είμαι σίγουρος πως καθώς προχωρά, τα πράγματα θα είναι διαφορετικά και μεταβαλλόμενα» είπε ο θρυλικός ηθοποιός στον Λέστερ Χολτ του NBC News.

Ο Γκλόβερ είναι διάσημος για μια σειρά από ιστορικές πλέον ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Φονικό Όπλο», όπου ενσάρκωσε τον έναν εκ των δύο αστυνομικών του θρυλικού διδύμου- τον σύντομα συνταξιούχο (τουλάχιστον, έτσι ελπίζει) Μέρτο δίπλα στον…ανεξέλεγκτο Ριγκς του Μελ Γκίμπσον. Επίσης, έπαιξε στα «The Color Purple (Το Πορφυρούν Χρώμα)», «To Sleep With Anger», «The Royal Tenenbaums», «Dreamgirls», «Angels in the Outfield» και το «Predator 2». Επίσης, ο ίδιος είναι γνωστός και για τις ακτιβιστικές του δραστηριότητες.