Επιμέλεια Γιούλα Ζαχιώτη

Μια μαύρη αγορά εκατομμυρίων λιρών που πουλάει χιλιάδες εισιτήρια της Premier League (του αγγλικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου) έχει στήσει τα πλοκάμια της σε διάφορες χώρες της Ευρώπης μεταξύ των οποίων και στην Ελβετία.

Έρευνα του BBC αποκάλυψε ότι η παράνομη μεταπώληση εισιτηρίων (η οποία είναι παράνομη στη Βρετανία) των ποδοσφαιρικών αγώνων γίνεται από λογισμικό διαφορετικών υπολογιστών μέσα από τα οποία αγοράζουν μαζικά εισιτήρια μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών των συλλόγων, τα οποία στη συνέχεια πωλλούν ακόμ,η και σε τετραπλάσια τιμή.

Δημοσιογράφοι του BBC Sport κατάφεραν να αγοράσουν εισιτήρια εύκολα μέσω της μαύρης αγοράς για τέσσερα από τα παιχνίδια του περασμένου Σαββατοκύριακου για τα ντέρμπι του Μάντσεστερ, που είχαν εξαντληθεί εδώ και εβδομάδες, για την City, την Άρσεναλ, την Έβερτον και τη Γουέστ Χαμ.

Το βασικό όμως είναι ότι τα εισιτήρια, αν και τα χρυσοπλήρωσαν, ήταν γνήσια και μπόρεσαν όντως να παρακολουθήσουν τους αγώνες καθώς έχουν εντοπιστεί και απάτες με πλαστά εισιτήρια.

Το BBC Sport συγκέντρωσε μαρτυρίες οπαδών όπου πλήρωσαν από δύο έως τέσσερις φορές την ονομαστική αξία των εισιτηρίων τα οποία τους στάλθηκαν μέσω Whatsapp, και δεν κατάφεραν αν μπουν στο γήπεδο. Στην καλύτερη περίπτωση, η απάτη αφορά τις θέσεις που αγοράζει κανείς με αποτέλεσμα να μπαίνει στο γήπεδο αλλά να κάθετε σε μια θέση 50 λιρών όταν την έχει αγορά πάνω από 2.000 λίρες.

Η αποκάλυψη προκάλεσε σεισμό στους αγγλικούς συλλόγους, την Premier League αλλά και την κυβέρνηση καθώς διαπιστώθηκε ότι μαύρη αγορά ανθεί ενώ οι οπαδοί δυσκολεύονται να αποκτήσουν εισιτήρια από επίσημες πηγές στην ονομαστική τους αξία.

Διαπιστώθηκε, ότι η “μη εξουσιοδοτημένη” λίστα πωλητών εισιτηρίων της Premier League (όπως ονομάστηκε) έχει πάνω από 50 ιστότοπους μεταξύ των οποίων οι Stubhub και Vivid Seats, όπου ο ιδιοκτήτης της Chelsea, Todd Boehly, είναι διευθυντής.

«Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε τέσσερις ιστότοπους από αυτήν τη λίστα που ήταν προσβάσιμοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και φαινόταν να πωλούν τα περισσότερα εισιτήρια. Οι τέσσερις ιστότοποι συνολικά ανέφεραν δεκάδες χιλιάδες εισιτήρια της Premier League προς πώληση. Για παράδειγμα, περισσότερα από 18.000 εισιτήρια διαφημίστηκαν μόνο για τον αγώνα Άρσεναλ εναντίον Νότιγχαμ Φόρεστ – σχεδόν το ένα τρίτο της χωρητικότητας του Emirates» αναφέρει το BBC.

Ο ειδικός σε θέματα ασφάλειας εισιτηρίων Ρεγκ Γουόκερ πιστεύει ότι «οι κερδοσκοπικές καταχωρίσεις – εισιτηρίων κρύβουν πολλές παγίδες καθώς στην πραγματικότητα, μόνο το 10-25% αυτών των εισιτηρίων δεν είναι πλαστά», πρόσθεσε.

Οι τιμές που πωλούνται τα εισιτήρια στη μαύρη αγορά κυμαίνονταν από 55 έως 14.962 λίρες.

«Είχαμε μια οικογένεια Ιαπώνων τουριστών που πλήρωσαν 2.200 λίρες για εισιτήρια με ονομαστική αξία 87 λιρών», δήλωσε ο Γουόκερ, ο οποίος συνεργάζεται με συλλόγους της Premier League ως σύμβουλος και δραστηριοποιείται στον κλάδο των εισιτηρίων εδώ και 40 χρόνια.

Εισιτήρια είχαν καταχωρηθεί ακόμη και για το αποκλειστικό Diamond Club της Άρσεναλ και το Tunnel Club της Μάντσεστερ Σίτι.

«Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Ποδοσφαίρου χαρακτήρισε τα ευρήματά «πολύ ανησυχητικά» ενώ επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του βρετανικού δικτύου», δήλωσε ο πρόεδρος της FSA, Τομ Γκρέατρεξ και βουλευτής των Εργατικών.

Η Premier League ρίχνει το μπαλάκι στους συλλόγους

Η Premier League, η οποία αρνήθηκε να σχολιάσει τα ευρήματα, θεωρεί την έκδοση εισιτηρίων ως πρωτίστως ευθύνη των συλλόγων, αν και δήλωσε πως βρίσκεται στη διαδικασία ανανέωσης των συνεργασιών της με τις επιχειρήσεις που διαδημίζονται μέσω των συλλόγων.

Η Άρσεναλ δήλωσε ότι είχε ακυρώσει σχεδόν 74.000 λογαριασμούς που προσπαθούσαν να αποκτήσουν εισιτήρια με μη εξουσιοδοτημένους τρόπους στο πλαίσιο «ισχυρής δράσης κατά της διακίνησης εισιτηρίων» ενώ η Έβερτον ανακοίνωσε ότι διεξάγει «κοινές επιχειρήσεις με την αστυνομία του Μέρσεϊσαϊντ για να δράσει κατά των διακινητών που δραστηριοποιούνται διαδικτυακά και αυτοπροσώπως».

Η μεταπώληση εισιτηρίων ποδοσφαίρου είναι παράνομη στο Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από μια αγορά εγκεκριμένη από τον σύλλογο – ένα μέτρο που εισήχθη για να αποτρέψει τις συγκρούσεις μεταξύ αντίπαλων οπαδών στις κερκίδες.

Τι απάντησε μια από τις εταιρείες με έδρα τη Γερμανία

Ωστόσο, οι τέσσερις εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν είναι εγγεγραμμένες στο εξωτερικό – στην Ισπανία, το Ντουμπάι, τη Γερμανία και την Εσθονία – και είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής της βρετανικής νομοθεσίας.

Η Ticombo – η εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στη Γερμανία – είχε πολλά γραφεία στο Ένγκελμπεργκ, ένα ορεινό θέρετρο στην κεντρική Ελβετία με πληθυσμό 4.000 κατοίκων.

Ήταν η μόνη εταιρεία που δέχθηκε να απαντήσει στο BBC, στέλνοντας μια δήλωση από την «Ticombo legal», λέγοντας ότι είναι μια «αξιόπιστη πλατφόρμα μεταπώλησης» τονίζοντας «τον σημαντικό ρόλο των δευτερογενών αγορών στην προώθηση της επιλογής των καταναλωτών και του ανταγωνισμού».

Στη δήλωσή της, ανέφερε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς για αδικήματα ή πιθανές παράνομες πρακτικές.

«Οοι κανονισμοί που απαγορεύουν πλήρως την μεταπώληση εισιτηρίων προβλέπονται για την προστασία των καταναλωτών, αλλά στην πραγματικότητα παρέχουν μόνο μονοπώλιο στους διοργανωτές» αναφέρει στη δήλωσή της.

Ζήτησε μάλιστα από τους δημοσιογράφους που έκαναν την έρευνα να αφήσουν θετική αξιολόγηση στο Trustpilot εάν είχαν μια «θετική εμπειρία» στο Στάδιο του Λονδίνου.

«Φαίνεται να υπάρχει ένα ρυθμιστικό κενό για τα πρακτορεία που εδρεύουν στο εξωτερικό, το οποίο πρέπει να εξεταστεί από άποψη νομοθεσίας», τόνισε ο πρώην βουλευτής των Εργατικών Τομ Γκρέατρεξ.

Αυστηρές οδηγίες

Η αποστολή των εισιτηρίων όμως συνοδεύεται και από οδηγίες! «Μου είπαν να μην μιλήσω με το προσωπικό ασφαλείας, ότι έπρεπε «να μπω στο γήπεδο μία ώρα πριν από την έναρξη (όχι νωρίτερα)» και να διαγράψω το εισιτήριο μετά τον αγώνα «για λόγους ασφαλείας» ανέφερε ένας από τους δημοσιογράφους.

Επιπλέον, με συμβούλεψαν να μην φοράω τα χρώματα της ομάδας κι αν το εισιτήριο αμφισβητούνταν να πω ψέματα και να πω ότι ήταν δώρο, καθώς το προσωπικό του σταδίου «έχει τη δικαιοδοσία να ακυρώσει τα εισιτήρια».

Καμία από τις ιστοσελίδες που πωλούσαν τα εισιτήρια δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πως και από που τα προμηθεύτηκε αν και όπως διαπιστώθηκε πολλά εισιτήρια που καταλήγουν στη μαύρη αγορά αποκτώνται από διαφημιστές που χρησιμοποιούν bots λογισμικά και ψεύτικες ταυτότητες.

Πολλά από αυτά εισητήρια αγοράζονται μέσα από δεκάδες χιλιάδες συνδρομές που βρίσκονται στα χέρια διαφημιστών των συλλόγων. «Εντοπίσαμε πάνω από 900 συνδρομές σε έναν σύλλογο της Premier League που βρίσκονταν υπό τον έλεγχο ενός από τους διευθυντές αυτών των ιστότοπων μεταπώλησης» όπως προέκυψε από την έρευνα.

«Μετά από αυτό, η Άρσεναλ αφαίρεσε 30.000 «ύποπτες καταχωρίσεις» από τις λίστες της για τα εισιτήρια, η Τσέλσι μπλόκαρε 350.000 «αγορές από bot» και η Λίβερπουλ έκλεισε 100.000 «λογαριασμούς πλαστών εισιτηρίων».

Παράλληλα, η αστυνομία εντόπισε και συνέλαβε 12 άτομα την περασμένη σεζόν για παράνομη διακίνηση εισιτηρίων στις έξι κορυφαίες κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.