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Η τράπεζα αντιμετωπίζει καταγγελίες για συνεργασίες με Ρώσους ολιγάρχες, τον Τζέφρι Έπστιν και τον Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες προέκυψαν από διαρροή εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν σημαντική πτώση στη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας, αναγκάζοντας τη διοίκηση να υποστηρίξει ότι έχει ήδη ενισχύσει τους εσωτερικούς της ελέγχους.

Η τράπεζα υποστήριξε ότι οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν παλαιότερα γεγονότα και διαβεβαίωσε ότι δεν αναμένει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις από τη δημοσιοποίηση των συγκεκριμένων στοιχείων.

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«Να δώσει εξηγήσεις με απόλυτη διαφάνεια» καλεί την Deutsche Bank ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, μετά τις αποκαλύψεις που ήρθαν σήμερα στην δημοσιότητα για συναλλαγές της τράπεζας με Ρώσους ολιγάρχες, τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν και τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Η Deutsche Bank έχει τώρα την υποχρέωση να δώσει εξηγήσεις με απόλυτη διαφάνεια για το τρόπο με τον οποίο έχει αποκαταστήσει τις παραλείψεις και τις αδυναμίες της στους εσωτερικούς της ελέγχους και πώς θα τις αποτρέψει αποτελεσματικά στο μέλλον», δήλωσε ο Λαρς Κλίνγκμπάιλ που ζήτησε από τις εποπτικές και διωκτικές αρχές να εξετάσουν εξονυχιστικά την τράπεζα.

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Τα νέα σκάνδαλα που χτυπούν τον γερμανικό τραπεζικό κολοσσό, είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση άνω του 6% της μετοχής της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, πριν περιορίσει τις απώλειες στο 3,8% νωρίς το απόγευμα.

Η μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα ανέφερε ότι ορισμένες από τις υποθέσεις χρονολογούνται έως και δύο δεκαετίες πίσω και ότι τις είχε εξετάσει τότε, συνεργαζόμενη με τις εποπτικές αρχές όπου ήταν σχετικό.

Πρόσθεσε ότι έχει δαπανήσει 7 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των εσωτερικών ελέγχων της την περίοδο 2019-2025 και είπε στο πρακτορείο Reuters ότι δεν αναμένει σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις από τα δημοσιεύματα.

Η έρευνα, με τίτλο Inside Deutsche Bank, βασίστηκε σε περισσότερα από 15 εκατ. αρχεία που παρέδωσαν δύο πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος, των οποίων τις ταυτότητες το κονσόρτσιουμ έχει κρατήσει εμπιστευτικές.

Περισσότεροι από 200 δημοσιογράφοι εργάστηκαν στο εγχείρημα, ανάμεσά τους ρεπόρτερ από το Financial Times, το Der Spiegel, το Le Monde, τους The New York Times και τον γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα ZDF.

Νέα σκάνδαλα για την Deutsche Bank

Όπως ανέφερε το Financial Times, η Deutsche Bank έστειλε κατά λάθος ένα φορολογικό έγγραφο του Τραμπ στον λογιστή άλλου πελάτη το 2017, κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας στην προεδρία, και δεν ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο.

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Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Μανίλα, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη δημοσιοποίηση «παράνομη». Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει την αντίδρασή του, ανέφερε το Reuters.

Το FT ανέφερε επίσης ότι η Deutsche Bank επεξεργάστηκε πληρωμές ύψους 582 εκατ. δολαρίων (528 εκατ. ευρώ) που συνδέονταν με τον αποβιώσαντα καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπστιν, τις οποίες αργότερα χαρακτήρισε ύποπτες.

Άλλα δημοσιεύματα περιέγραψαν φορολογικές ρυθμίσεις που η τράπεζα είχε οργανώσει για εύπορους πελάτες, καθώς και ύποπτο ξέπλυμα χρήματος μέσω υπηρεσιών που παρείχε σε άλλες τράπεζες.

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Τα αρχεία δείχνουν ότι η Deutsche Bank επιδίωξε να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στη Ρωσία λίγο πριν από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, παρά τις εσωτερικές προειδοποιήσεις για ρυθμιστικούς κινδύνους και κινδύνους ξεπλύματος χρήματος.

Στην ομάδα εργασίας που προετοίμασε τη στρατηγική συμμετείχε ο διευθύνων σύμβουλος Κρίστιαν Σόινγκ, σύμφωνα με δημοσιεύματα που βασίζονται στα έγγραφα.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2022 ότι θα τερματίσει τις εναπομείνασες δραστηριότητές της στη Ρωσία και δεν θα αναλαμβάνει νέο επιχειρηματικό έργο εκεί. Η ετήσια έκθεσή της δείχνει ότι είχε ακόμη 162 ισοδύναμες θέσεις πλήρους απασχόλησης στη Ρωσία στο τέλος του 2025 και κατέγραψε προ φόρων κέρδη 61 εκατ. ευρώ στη χώρα εκείνη τη χρονιά.

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Ο πρόεδρος της Deutsche Bank Αλεξάντερ Βάιναντς στήριξε τον Σόινγκ σε δήλωση που έστειλε με email στο Reuters, λέγοντας ότι ήταν σύμφωνος με κάθε απόφαση που είχε λάβει ο Σόινγκ κατά τη θητεία του ως πρόεδρος.

Η Deutsche Bank ανέφερε ότι έχει ήδη λάβει μέτρα για την προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών σχετικά με πελάτες, εργαζομένους και άλλους και ότι θα συνεχίσει να το κάνει. Δεν έδωσε λεπτομέρειες για αυτά τα μέτρα στη δημόσια ανακοίνωσή της.

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