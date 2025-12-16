Το στεγαστικό ζήτημα αποκτά πλέον ξεχωριστό κεφάλαιο στη δημόσια πολιτική, με την Πολιτεία να μετατοπίζει το βάρος από την απλή ενίσχυση της ζήτησης στην ουσιαστική αύξηση της προσφοράς ακινήτων.

Τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν -και θα κριθούν στην πράξη από την ίδια την αγορά- συγκροτούν ένα πλέγμα παρεμβάσεων, με στόχο να ενεργοποιηθούν χιλιάδες κλειστά ή υποαξιοποιημένα ακίνητα και να συγκρατηθεί το κόστος στέγασης που απορροφά ολοένα και μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών.

Ανακαίνιση κλειστών ακινήτων

Πυρήνα της νέας στρατηγικής αποτελεί ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης παλαιών και κλειστών κατοικιών, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση θα φτάνει έως και το 90% της δαπάνης, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Το εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, δίνοντας έμφαση στη μεσαία οικογένεια που δυσκολεύεται να βρει προσιτή κατοικία.

Επιστροφή ενοικίων

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για περίπου 50.000 εκπαιδευτικούς, νοσηλευτές και γιατρούς που υπηρετούν εκτός των αστικών κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων ετησίως, ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, σε μια προσπάθεια να στηριχθούν οι τοπικές κοινωνίες και να αντιμετωπιστεί το οξύ πρόβλημα στέγασης σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.



Κατοικίες δημοσίων υπαλλήλων

Παράλληλα, προωθούνται τοπικά σχέδια αναβάθμισης δημοτικών και κρατικών κτιρίων, τα οποία θα μετατραπούν σε κατοικίες για δημοσίους υπαλλήλους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Πρόκειται για παρέμβαση διπλού οφέλους: αξιοποίηση ανενεργών κτιρίων και σταθερή στέγαση προσωπικού σε περιοχές με έντονο πρόβλημα διαθεσιμότητας.



Αυστηρότερη η βραχυχρόνια μίσθωση

Στο μέτωπο της βραχυχρόνιας μίσθωσης, οι περιορισμοί αυστηροποιούνται. Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις επεκτείνονται και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ σε περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης όπου ήδη απαγορεύεται η βραχυχρόνια μίσθωση, προβλέπεται ότι σε κάθε μεταβίβαση τέτοιου ακινήτου θα διαγράφεται αυτόματα από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής. Στόχος είναι να επιστρέψουν περισσότερα ακίνητα στη μακροχρόνια μίσθωση.



Κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις

Νέο πλαίσιο κινήτρων θεσπίζεται και για τον ιδιωτικό τομέα. Κατασκευαστικές εταιρείες θα μπορούν να ανεγείρουν νέα διαμερίσματα ή να μετατρέπουν υφιστάμενα κτίρια σε κατοικίες αποκλειστικά προς ενοικίαση για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Τα μισθώματα θα εκπίπτουν από τον φόρο εισοδήματος, ενώ το ανώτατο όριο ενοικίου θα καθορίζεται κεντρικά, ώστε να διασφαλίζεται ο χαρακτήρας της «προσιτής στέγης».

Τέλος, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά σε πολεοδομική ρύθμιση που επιταχύνει τη μετατροπή υφιστάμενων ακινήτων σε οικιστική χρήση. Εγκαταλελειμμένα ή ημιτελή κτίσματα θα εντάσσονται στην κατηγορία ιδιωτικών επενδύσεων, με βασικό κίνητρο την έκπτωση φόρου, ανοίγοντας τον δρόμο για γρήγορη επανένταξή τους στην αγορά.