Νέα εποχή ξεκινά για τον έλεγχο και την καταγραφή των αυτόματων πωλητών στην ελληνική αγορά, κλείνοντας άλλο ένα «παράθυρο» φοροδιαφυγής και απώλειας φορολογικών εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προχωρά στη δημιουργία ειδικού Μητρώου που θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης που λειτουργούν στη χώρα, θέτοντας τα θεμέλια για την πλήρη ψηφιοποίηση και τον φορολογικό έλεγχο του κλάδου.

Με την απόφαση Α.1143/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται αναλυτικά το περιεχόμενο, ο τρόπος και οι προθεσμίες υποβολής των Δηλώσεων Αυτόματων Πωλητών. Ως Αυτόματοι Πωλητές ορίζονται όλα τα μηχανήματα που πωλούν προϊόντα, διανέμουν είδη ή παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές, εισπράττοντας αυτόματα το αντίτιμο, χωρίς την παρουσία προσωπικού.

Όλες οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές, είτε είναι ιδιόκτητοι είτε μισθωμένοι, οφείλουν να τους δηλώσουν στο νέο Μητρώο. Η υποχρέωση ισχύει ανεξάρτητα από το αν τα μηχανήματα βρίσκονται εντός ή εκτός της επαγγελματικής τους εγκατάστασης.

Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρισης τα μηχανήματα που λειτουργούν με κέρματα ή μάρκες και προσφέρουν αποκλειστικά υπηρεσίες ψυχαγωγίας ή τυχερών παιγνίων, όπως παιχνιδομηχανές και παιγνιομηχανές.

Αυστηρό χρονοδιάγραμμα

Η υποβολή των δηλώσεων ξεκινά στις 14 Νοεμβρίου 2025 και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω διεπαφής (API) είτε μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE.

Για τη μεταβατική περίοδο έχουν καθοριστεί ειδικές προθεσμίες:

Από 14/11 έως 12/12/2025: Υποβάλλονται οι Δηλώσεις Έναρξης Εκμετάλλευσης για τους αυτόματους πωλητές που ήδη λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της απόφασης.

Έως 12/01/2026: Πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις για έναρξη, παύση ή μεταβολή εκμετάλλευσης αυτόματων πωλητών που πραγματοποιήθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έως και 30/11/2025.

Από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση έναρξης, μεταβολής ή παύσης εκμετάλλευσης το αργότερο έως την δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα που συντελέστηκε η αλλαγή.

Η δημιουργία του Μητρώου δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά το πρώτο βήμα προς έναν μεγαλύτερο στόχο. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το Μητρώο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον συντονισμό της εγκατάστασης ταμειακών συστημάτων στους αυτόματους πωλητές και τη διασύνδεσή τους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. Στόχος είναι η διασφάλιση της πλήρους φορολογικής συμμόρφωσης του κλάδου και ο αποτελεσματικός έλεγχος των συναλλαγών.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, διαθέσιμης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > Μητρώο Αυτόματων Πωλητών

Η νέα ρύθμιση αναμένεται να φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια στον κλάδο των αυτόματων πωλητών και να ενισχύσει τα φορολογικά έσοδα του κράτους μέσω της καλύτερης παρακολούθησης των συναλλαγών.

