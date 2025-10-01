Με τις τιμές στα βασικά αγαθά να πιέζουν αφόρητα τα νοικοκυριά, σε μισή ώρα ξεκινά η κρίσιμη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης με τους ιδιοκτήτες μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στόχος, όπως δηλώνει ο ίδιος, είναι ξεκάθαρος: Να μειωθούν οι τιμές στα ράφια.

«Δίνουμε συνεχή μάχη για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής στην καθημερινότητα των πολιτών, με μειώσεις φόρων, αυξήσεις μισθών, στήριξη των ενοικιαστών», υποστηρίζει ο υπουργός, προσθέτοντας: «Ταυτόχρονα, σε ό,τι περνά από το δικό μας χέρι, πραγματοποιούμε διαρκείς ελέγχους για την προστασία των καταναλωτών, την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας και πιέζουμε για να μειώσουν οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το μεσοσταθμικό τους κέρδος».

Η πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων θεωρείται θετική, από την πλευρά της κυκβέρνησης η οποία ζητά επιπλέον μειώσεις σε περισσότερους κωδικούς, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με ουσιαστικότερα ποσοστά.

Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει: Αρκεί το «παρακαλώ» προς τις αλυσίδες για να πέσουν οι τιμές; Διότι η δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι μόνο να ζητά, αλλά να επιβάλλει με τον ελεγκτικό μηχανισμό την τήρηση της αγοράς σε κανόνες δικαιοσύνης και ανταγωνισμού. Διαφορετικά, στο τέλος την πληρώνει ο καταναλωτής, που βλέπει κάθε μήνα το εισόδημά του να εξανεμίζεται στο ταμείο.

Η κοινωνία περιμένει από τη σημερινή συνάντηση απτά αποτελέσματα. Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλες υποσχέσεις χωρίς πράξη. Το «μπαλάκι» βρίσκεται πλέον και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και στην αποφασιστικότητα της πολιτείας να προστατεύσει πραγματικά την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.