Πριν γεμίσουν οι δεξαμενές για τον φετινό χειμώνα, οι ειδικοί συνιστούν να προηγηθεί η απαραίτητη συντήρηση του καυστήρα και του λέβητα. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο την απόδοση της θέρμανσης, αλλά και την ασφάλεια του σπιτιού και την οικονομία στο καύσιμο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές και ποια βήματα να ακολουθούν, ώστε το πετρέλαιο που πληρώνουν να μετατρέπεται σε πραγματική ζέστη, χωρίς σπατάλη και κινδύνους.

Γιατί είναι απαραίτητη η συντήρηση

Η σωστή λειτουργία του συστήματος εξασφαλίζει ότι το πετρέλαιο αποδίδει στο μέγιστο και δεν χάνεται άσκοπα. Ακόμη και ένας καθαρός λέβητας, μετά από μία σεζόν λειτουργίας, συγκεντρώνει υπολείμματα καύσης που μειώνουν την απόδοση.

Ο καθαρισμός και η ρύθμιση του καυστήρα μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση έως και 20% σε καύσιμο.

Υποχρεωτικός έλεγχος με φύλλο συντήρησης

Η ετήσια συντήρηση προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ο τεχνικός πρέπει να προχωρήσει σε καθαρισμό, ρύθμιση και μέτρηση καυσαερίων με ειδικό αναλυτή.

Στο τέλος εκδίδεται πιστοποιητικό και φύλλο ελέγχου, στο οποίο καταγράφονται:

θερμοκρασία καυσαερίων

μονοξείδιο του άνθρακα

οξείδια του αζώτου

δείκτης αιθάλης

κατάσταση καμινάδας

Το έγγραφο αυτό αποδεικνύει ότι η συσκευή λειτουργεί αποδοτικά και με ασφάλεια.

Κόστος και συχνότητα

Η συντήρηση πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο για κάθε οικιακή εγκατάσταση, ενώ σε μεγάλες μονάδες ή ξενοδοχεία δύο φορές ετησίως. Το κόστος εξαρτάται από την παλαιότητα και το μέγεθος του λέβητα και κυμαίνεται συνήθως από 80 έως 250 ευρώ.

Για να είστε βέβαιοι ότι παραλαμβάνετε την ποσότητα που πληρώνετε:

Μετρήστε τη στάθμη της δεξαμενής πριν και μετά την παράδοση. Υπολογίστε τη χωρητικότητα: μήκος × πλάτος × ύψος (σε εκατοστά).

Παράδειγμα: σε δεξαμενή 200×100 εκ., κάθε εκατοστό ύψους αντιστοιχεί σε περίπου 20 λίτρα. Χρησιμοποιήστε μια ράβδο ή μέτρο για να δείτε τη διαφορά στάθμης. Θυμηθείτε ότι το πετρέλαιο έχει ειδικό βάρος 0,83, επομένως 1 τόνος αντιστοιχεί σε περίπου 1.200 λίτρα. Αν υπάρχει αμφιβολία για την ποιότητα, βάλτε δείγμα σε διάφανο μπουκάλι – το νερό, αν υπάρχει, θα καθίσει στον πάτο και θα φανεί μέσα σε λίγα λεπτά.

Κίνδυνοι από την αμέλεια

Η μη συντήρηση μπορεί να οδηγήσει σε:

αυξημένη κατανάλωση καυσίμου,

χαμηλότερη απόδοση θέρμανσης,

αυξημένες εκπομπές ρύπων,

ακόμη και κινδύνους για την υγεία λόγω μονοξειδίου του άνθρακα.

Η φροντίδα του καυστήρα δεν είναι πολυτέλεια· είναι επένδυση σε ασφάλεια, οικονομία και καθαρό περιβάλλον.