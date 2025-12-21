Κανένα περιθώριο για καθυστερήσεις θα γίνει φέτος η πληρωμή για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Το Υπουργείο Οικονομικών δηλώνει πως «φέτος δεν θα υπάρξει καμία παράταση πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2025», κάτι που σημαίνει ότι η εκπρόθεσμη πληρωμή θα επιφέρει πρόστιμα από την πρώτη κιόλας ημέρα του νέου έτους.

Ως εκ τούτου, με δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026, οι ιδιοκτήτες πρέπει να προχωρήσουν έγκαιρα είτε στην πληρωμή είτε στη δήλωση ακινησίας. Η καθυστέρηση θα κοστίσει ακριβά, αφού τα πρόστιμα ισχύουν άμεσα από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Τρόποι εξόφλησης για τα τέλη κυκλοφορίας 2026

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων κατεβάζουν πρώτα το ειδοποιητήριο από την πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (κάνετε κλικ εδώ).

Η πληρωμή γίνεται με τρεις επιλογές:

ATM ή APS: Σάρωση του QR code στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση των βημάτων στην οθόνη.

Σάρωση του QR code στο ειδοποιητήριο και ολοκλήρωση των βημάτων στην οθόνη. e-banking: Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που εμφανίζεται στο έντυπο.

Χρήση του 23ψήφιου κωδικού RF που εμφανίζεται στο έντυπο. Τράπεζες και ΕΛΤΑ: Εξόφληση με φυσική παρουσία και το εκτυπωμένο ειδοποιητήριο.

Επισημαίνεται ότι τα έσοδα από τα τέλη κυκλοφορίας 2026 αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 ενεργοποιούνται κλιμακωτές επιβαρύνσεις για όσους δεν τηρήσουν την προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου:

Πληρωμή μέσα στον Ιανουάριο: +25% επί των τελών

Πληρωμή μέσα στον Φεβρουάριο: +50% επί των τελών

Πληρωμή από Μάρτιο και μετά: +100% επί των τελών

Το πρόστιμο δεν μπορεί να πέσει κάτω από τα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των τελών.

Ηλεκτρονική ακινησία μέχρι τέλος Δεκεμβρίου

Όποιος δεν σκοπεύει να κυκλοφορήσει το όχημά του μέσα στο 2026, μπορεί να το θέσει σε ηλεκτρονική ακινησία μέσω της πλατφόρμας myCar. Δεν χρειάζεται επίσκεψη στην Εφορία.

Για την ηλεκτρονική ακινησία οχήματα απαιτούνται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, στοιχεία διεύθυνσης του κατόχου, αλλά και δήλωση χώρου στάθμευσης του οχήματος (ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος).

Αν το όχημα έχει συνιδιοκτήτες, ειδοποιούνται αυτόματα και πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μάλιστα, από τον Απρίλιο του 2026 επανέρχεται η δυνατότητα πληρωμής τελών «με τον μήνα» για όσους θελήσουν προσωρινή άρση ακινησίας.