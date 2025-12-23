Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς με μέλη ΔΣ της Ε.ΕΝ.Ε. κατά την έναρξη της εκδήλωσης

Λάμψη και επιχειρηματικότητα κυριάρχησαν στο Χριστουγεννιάτικο Gala που διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) στο Ecali Club την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο μια χρονιά – ορόσημο για την Ένωση, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των 200 μελών. Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν το «παρών» μερικοί από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, στάθηκε ιδιαίτερα στον εξωστρεφή ρόλο της Ένωσης, κάνοντας αναφορά στις προτάσεις που έχει καταθέσει και επίσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα, νέο διαφορετικό μοντέλο φορολόγησης, το οποίο θα ενισχύει την ανάπτυξη και την επανεκπαίδευση, αξιοποιώντας οριακούς φόρους. Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, έχουν επίκαιρη εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη, μιας και η τελευταία εμφανίζει τρία αλληλένδετα προβλήματα: την αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, τη σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και την υπογεννητικότητα.

Έθεσε, λοιπόν, ως στόχο για το 2026 να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αυτά τα μέτρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η επανεκπαίδευση είναι το εισιτήριο για να μη μείνουμε πίσω».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι το επόμενο έτος η Ε.ΕΝ.Ε. θα μεταφέρει τις προτάσεις αυτές ακόμη πιο δυναμικά, προχωρώντας και στην ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες, που θα στοχεύει – σε συνεργασία με άλλες αντίστοιχες ενώσεις Ευρωπαίων επιχειρηματιών – να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια για ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο “by pass” της μακράς και χρονοβόρας διαδικασίας εναρμόνισης των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. «Θα στηρίξουμε τόσο την επέκταση των υφιστάμενων, όσο και την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών νομικών εργαλείων που ενισχύουν τη μεγάλη και τη μεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και αίρουν τα εμπόδια που περιορίζουν τη δυνατότητα των εταιριών να επιλέγουν το εταιρικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους», συμπλήρωσε.

Αυτή η κίνηση ίδρυσης μόνιμης παρουσίας της Ε.ΕΝ.Ε. στις Βρυξέλλες θα συμπληρωθεί με τα εγκαίνια του ανοικτού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στο Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2026, από τον Όμιλο EFA GROUP, που θα φιλοξενήσει μόνιμα και τα νέα γραφεία της Ε.ΕΝ.Ε. «Έτσι θα συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με το νέο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διεθνή κινητικότητα που άρχισε μετά τις πολιτικές αλλαγές στην Αμερική, αλλά και με τη συμβολή ιδιωτών επιχειρηματιών. «Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί κάποιος με αυτές τις αλλαγές, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει κινητικότητα, ενώ παλιότερα είχαμε πολλές εστίες με «λιμνάζοντα ύδατα», δηλαδή θέματα που δεν λύνονταν και δημιουργούσαν εστίες αναταραχής και αντίδρασης. Αυτοί και αυτές που έχουν διατελέσει στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να κληθούν να συμβάλλουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις και, γιατί όχι, να τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις», κατέληξε ο κ. Χατζημηνάς, τονίζοντας ότι μόνο έτσι η Πολιτεία θα αυξήσει κατακόρυφα τα αντανακλαστικά της και θα μπορέσει να ακολουθήσει τη νέα διεθνή κινητικότητα.

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη αναγνώριση της πορείας που έχει διαγράψει η ελληνική οικονομία την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ε.ΕΝ.Ε. είναι από τους φορείς που παράγουν έργο και επιδιώκουν τη συνολική βελτίωση της οικονομίας. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την πρόταση που είχε καταθέσει η Ένωση πριν από μήνες για τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες, λέγοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία λίγο αργότερα έγινε πράξη στη Βουλή. Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στην εκδήλωση Rebrain Greece που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη με μεγάλη επιτυχία, καθώς 2.000 Έλληνες από κάθε γωνιά των ΗΠΑ πήγαν για να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις, σημειώνοντας «δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να βλέπεις στα μάτια τους την επιθυμία να γυρίσουν στην πατρίδα».

Έμφαση στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας έδωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ελληνική επιχειρηματικότητα και χαρακτηρίζοντας ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα μας την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση της Ένωσης για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, εκτιμώντας ότι ταιριάζει με την πρόταση του Ενρίκο Λέτα για δημιουργία 28ης χώρας, ουσιαστικά 28ης κοινής εταιρικής δομής.

Κατά τη διάρκεια του γκαλά, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε. Κρίστιαν Χατζημηνάς αναφέρθηκε στην αξία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και τη συνεισφορά της στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι, όπως και στο παρελθόν με τους εθνικούς ευεργέτες, η σύγχρονη γενιά επιχειρηματιών συνεχίζει να προσφέρει σημαντικά στον τόπο. Aναφερόμενος σε παραδείγματα φιλανθρωπικών δράσεων και χορηγιών, όπως η αναβάθμιση του Υπουργείου Άμυνας και των Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων, τόνισε τη σημασία της αναγνώρισης της ιδιωτικής συνεισφοράς από την Πολιτεία.

Βραβείο Κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιστικού έργου έλαβε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» για τα 35 χρόνια προσφοράς και αγάπης σε παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Άντρη Αναστασιάδη, σύζυγο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στην αντιπρόεδρο του σωματείου, Νούλη Μανώλη.

Επίσης, βραβεύθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis που εδώ και 10 χρόνια έχει ως στόχο την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας. Το βραβείο απένειμε στον πρόεδρο και ιδρυτή της, Δρ. Στέφανο Χάνδακα, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., Βασίλης Αποστολόπουλος και η αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Σοφία Κουνενάκη.

Τέλος, το Βραβείο Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της Danaos Shipping, Δρ. Ιωάννη Κούστα, στην Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρο του ομίλου ERMA TECH, παγκόσμιου ηγέτη στις βιώσιμες τεχνολογίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Τσαμούρη και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης. Η εορταστική βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

Χορηγοί βραδιάς: QUALCO Group, EFA GROUP, ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, Globalsat, N1 CASINO, A. Ισμαήλος Α.Ε., ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ, NAVIGATOR, NOISIS, KARABINIS MEDICAL, OCTANE, ΠATSEAS, POTAMITIS VEKRIS, EUNICE, ΜΕΒΓΑΛ, VITEX, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών.

Ετήσιοι χορηγοί: Elikon, EFA GROUP, RSM, ARTECNIKO, Aldemar, mscomm, SGT, Generation Y, intellectica, apifon, TLA Group.

Κατερίνα Τσαμούρη & Απόστολος Μαγγηριάδης, οι παρουσιαστές της λαμπερής βραδιάς Από αριστερά: Δήμητρα Αλεξανδράκη, Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης – Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά με τη σύζυγό του Από αριστερά:Αρμόδιος Γιαννίδης – Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Θωμάς Αποστολίδης – Γεν. Γραμματέας Ε.ΕΝ.Ε., Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου- Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε, Όλγα Κεφαλογιάννη – Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Αποστολόπουλος – Επίτιμος Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε, Παύλος Ευθυμίου – Γεν. Διευθυντής & Ταμίας ΕΕΝΕ Από αριστερά: Παύλος Ευθυμίου, Γεν. Διευθυντής & Ταμίας Ε.ΕΝ.Ε., Θωμάς Αποστολίδης – Γεν. Γραμματέας Ε.ΕΝ.Ε, Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου- Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Άντρη & Νίκος Αναστασιάδης, Πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη σύζυγό του, Βασίλης Αποστολόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Αλέξανδρος Αγγελόπουλος – Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε. Από αριστερά: Μάξιμος Σενετάκης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, Αντιπρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε. Νίκη Κεραμέως, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Από το Χριστουγεννιάτικο Gala της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών Η Νούλη Μανώλη, Αντιπρόεδρος Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ» και ο Ανδρέας Βαρδινογιάννης με το Βραβείο «Κοινωνικής Προσφοράς & Ανθρωπιστικού Έργου» που απονεμήθηκε στην «ΕΛΠΙΔΑ» από την Άντρη Αναστασιάδη Ο Στέφανος Χανδακάς, Πρόεδρος HOPEgenesis με το Βραβείο «Κοινωνικής Προσφοράς & Ανθρωπιστικού Έργου» που απονεμήθηκε στην HOPEgenesis από την ΕΕΝΕ, με Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου (Αντιπρόεδρο Ε.ΕΝ.Ε) και Βασίλη Αποστολόπουλο (Επίτιμο Πρόεδρο Ε.ΕΝ.Ε.) Ο Γιάννης Κούστας απονέμει το βραβείο «Επιχειρηματικότητας» στην Ελένη Πολυχρονοπούλου Πρόεδρο ERMA TECH GROUP Ο Θωμάς Αποστολίδης, Γεν. Γραμματέας Ε.ΕΝ.Ε. και ο Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον Αντώνη Ρέμο Από αριστερά: Παύλος Ευθυμίου- Γεν. Διευθυντής & Ταμίας Ε.ΕΝ.Ε., Βασίλης Αποστολόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., Ιωάννης Κεφαλογιάννης, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Ελλάδας με τη σύζυγό του, και Απόστολος Μαγγηριάδης δημοσιογράφος & παρουσιαστής της λαμπερής βραδιάς Κώστας Σκρέκας, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, με τη σύζυγό του Από αριστερά: Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού με τον Αθάνασιο Πλεύρη, Υπουργό Μετανάστευσης & Ασύλου και τη σύζυγό του Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, Επίτιμος Πρόεδρος Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, κατά την ομιλία του Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος Ε.ΕΝ.Ε., κατά την έναρξη της εκδήλωσης Η Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού με τον Γιάννη Σμυρλή, Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας και τον Βασίλη Αποστολόπουλο, Επίτιμο Πρόεδρο της Ε.ΕΝ.Ε. Ζιζή Συμεωνίδου Μαρια Χρυσάφη

