Ο κατασκευαστής του δημοφιλούς μπέρμπον Jim Beam λέει ότι θα σταματήσει την παραγωγή στις κύριες εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι για όλο το επόμενο έτος.

Το αποστακτήριο θα παραμείνει κλειστό όσο η εταιρεία εκμεταλλεύεται «την ευκαιρία να επενδύσει σε βελτιώσεις του χώρου», διευκρίνισε στο BBC την Κυριακή (21/12).

Advertisement

Advertisement

Οι αποσταγματοποιοί στο Κεντάκι – διάσημοι για το μπέρμπον τους – αντιμετωπίζουν αβεβαιότητα, εν μέρει λόγω των εμπορικών πολιτικών του Ντόναλντ Τραμπ.

Wikimedia Commons

Αξίζει να σημειωθεί ότι το brand ανήκει στον ιαπωνικό κολοσσό ποτών Suntory Global Spirits, ο οποίος απασχολεί περισσότερους από 1.000 ανθρώπους στις εγκαταστάσεις του στο Κεντάκι.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπόλοιπες δραστηριότητές της στην πολιτεία, συμπεριλαμβανομένου ενός ξεχωριστού αποστακτηρίου και των μονάδων εμφιάλωσης και αποθήκευσης, θα συνεχίσουν να λειτουργούν τον επόμενο χρόνο. Το κέντρο επισκεπτών στο Κεντάκι παραμένει επίσης ανοιχτό.

Τον Οκτώβριο, ο Σύνδεσμος Αποσταγματοποιών του Κεντάκι (KDA) δήλωσε ότι τα αποθέματα μπέρμπον σε αποθήκες σε όλη την πολιτεία βρισκόται σε ποσότητες ρεκόρ, ξεπερνώντας τα 16 εκατομμύρια βαρέλια.

Οι παραγωγοί ουίσκι και οινοπνευματωδών ποτών έχουν αναγκαστεί να αντιμετωπίσουν τα αντίποινα από τον εμπορικό πόλεμο που πυροδότησαν οι δασμοί του Τραμπ, καθώς και τους καταναλωτές που μειώνουν την κατανάλωση λόγω οικονομικών δυσκολιών, σύμφωνα με το Cnn.com

Οι εμπορικές τριβές μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά έχουν επίσης επηρεάσει τους παραγωγούς ουίσκι και οινοπνευματωδών ποτών. Τον Μάρτιο, Kαναδοί αξιωματούχοι απαγόρευσαν την εισαγωγή αμερικανικών οινοπνευματωδών ποτών από τα καταστήματα, ένας κανόνας που εξακολουθεί να ισχύει σε ορισμένες περιφέρειες.

Advertisement

(με πληροφορίες από BBC, Cnn.com)

Advertisement