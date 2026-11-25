Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 ολοκληρώθηκαν στις 21 Αυγούστου 2026 και δεν προβλέπεται δυνατότητα υποβολής νέων αιτήσεων για τη δεύτερη φάση.

Οι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης θα επιλεγούν αποκλειστικά από τη λίστα των επιλαχόντων της κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2026.

Το πρόγραμμα παρέχει στους δικαιούχους ψηφιακή χρεωστική κάρτα για διαμονή σε καταλύματα με ενίσχυση που κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

Από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αποκλείστηκαν όσοι επιλέχθηκαν στον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ ή είχαν κληρωθεί στο πρόγραμμα του προηγούμενου έτους.

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Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» έκλεισαν στις 21 Αυγούστου 2026 και δεν προβλέπεται νέα αίτηση για τη β΄ φάση, καθώς οι δικαιούχοι της θα προκύψουν από τη λίστα επιλαχόντων της κλήρωσης του Αυγούστου, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού. Όποιος δεν έκανε αίτηση τον Αύγουστο δεν μπορεί να μπει στο πρόγραμμα του τρέχοντος κύκλου.

Το πρόγραμμα δίνει ψηφιακή χρεωστική κάρτα για διαμονή σε καταλύματα σε όλη την Ελλάδα, με ενίσχυση από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και την περίοδο.

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Πότε έγιναν οι αιτήσεις;

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027 άνοιξε την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026 στις 12:00. Τις πρώτες πέντε ημέρες οι αιτήσεις γίνονταν με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ και από τις 10 Αυγούστου για όλα τα ΑΦΜ, έως την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59.

Αιτήσεις έγιναν και μέσω των ΚΕΠ. Τα αποτελέσματα της κλήρωσης της α΄ φάσης ανακοινώθηκαν στις 28 Αυγούστου 2026.

Τι είναι η β΄ φάση;

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο φάσεις: η α΄ φάση έως τις 30 Ιουνίου 2027 και η β΄ φάση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027. Στη β΄ φάση δεν γίνεται νέα κλήρωση.

Οι ωφελούμενοι της β΄ φάσης θα επιλεγούν από τη λίστα επιλαχόντων της κλήρωσης του Αυγούστου 2026. Όσοι είναι επιλαχόντες θα ενημερωθούν μέσω της πλατφόρμας.

Ως πότε μπορώ να χρησιμοποιήσω την κάρτα;

Η χαμηλή περίοδος διαρκεί από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027. Η υψηλή περίοδος ισχύει από την ενεργοποίηση της κάρτας έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ξανά από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Οι κάρτες ισχύουν μόνο για την περίοδο που επέλεξε ο δικαιούχος στην αίτησή του.

Περίοδος Διάστημα Ενίσχυση Χαμηλή 1/10/2026 – 30/4/2027 μεγαλύτερο ποσό, έως 600 € Υψηλή έως 30/9/2026 και 1/5 – 30/6/2027 200 € γενική κατηγορία, 300 € ειδικές κατηγορίες

Ποιοι αποκλείονται;

Από το πρόγραμμα αποκλείστηκαν όσοι επιλέχθηκαν στον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ για το 2026-2027, ακόμη κι αν δεν χρησιμοποίησαν την παροχή. Εκτός έμειναν και όσοι κληρώθηκαν στο «Τουρισμός για Όλους 2025», με εξαίρεση όσους συμμετείχαν λόγω αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Για πληροφορίες λειτουργεί το Γραφείο Υποστήριξης του προγράμματος, καθημερινά 09:00–17:00, στο 210 2150231.