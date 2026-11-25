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Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ζητά την παράταση του μέτρου έως το τέλος του 2027, προειδοποιώντας για οικονομικές επιβαρύνσεις που μπορεί να μετακυλιστούν στους καταναλωτές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων ζητά εξαιρέσεις για όσες αυξήσεις έχουν ήδη προσυμφωνηθεί στα υφιστάμενα μισθωτήρια, περιπλέκοντας τον σχεδιασμό της κυβερνητικής παρέμβασης.

Η κυβέρνηση οφείλει να βρει μια ισορροπημένη λύση ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις τελικές τιμές στην αγορά.

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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, ο οποίος έχει την κεντρική ευθύνη της κυβερνητικής προσπάθειας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπος με μια ακόμη σοβαρή πρόκληση. Με τα ενοίκια για τα οποία μέχρι τώρα ένιπτε τας χείρας του. Γιατί μου είχε πει πριν λίγο καιρό στο γραφείο του: «Μπορεί να έχω την ευθύνη και την εποπτεία για τις τιμές στα ράφια, αλλά τα ενοίκια δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Είναι άλλου υπουργείου. Να μην τα φορτώνομαι όλα εγώ». Και ίσως να μην είχε άδικο

Πάμτως αυτή τη φορά καλείται, σε συνεργασία με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο σημαντικών αυξήσεων στα επαγγελματικά ενοίκια από την 1η Ιανουαρίου 2027.

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Και αυτό διότι στις 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει ανώτατο όριο 3% στις ετήσιες αυξήσεις των επαγγελματικών μισθωμάτων που υπάγονται σε αυτήν.

Εάν δεν υπάρξει εγκαίρως κυβερνητική παρέμβαση, πολλές επιχειρήσεις κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωπες με πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν τελικά στις τσέπες των καταναλωτών.

Η επιστολή Μπρατάκου στους δύο υπουργούς

Την έντονη ανησυχία του επιχειρηματικού κόσμου μεταφέρει ο προσκείμενος στην κυβέρνηση πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή προς τους δύο υπουργούς.

Το ΕΒΕΑ ζητά την παράταση του πλαφόν 3% μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2027, με βάση υπολογισμού τα μισθώματα του 2026.

Το Επιμελητήριο επισημαίνει την ανάγκη οι επιχειρήσεις να μπορούν να προϋπολογίσουν το κόστος της επαγγελματικής τους στέγης για το νέο έτος.

Η ακρίβεια δεν ξεκινά μόνο από το ράφι

Είναι προφανές ότι μια επιχείρηση που καλείται να πληρώσει σημαντικά υψηλότερο ενοίκιο, σε συνδυασμό με το ενεργειακό κόστος, τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις και τις αυξημένες τιμές των πρώτων υλών, έχει περιορισμένα περιθώρια αντίδρασης.

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Είτε θα περιορίσει τα κέρδη της, είτε θα αναβάλει επενδύσεις και προσλήψεις, είτε θα μετακυλίσει μέρος του κόστους στους πελάτες της.

Στη χειρότερη περίπτωση, θα αναγκαστεί να βάλει λουκέτο.

Επομένως, η συγκράτηση των επαγγελματικών ενοικίων δεν αφορά αποκλειστικά τους επιχειρηματίες. Αφορά και την κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Στον αντίποδα οι ιδιοκτήτες ακινήτων

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Οι δύο κυνερνητικοι παράγοντες, έχουν ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουν και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) η οποία ζητά, εφόσον παραταθεί το μέτρο, να εξαιρεθούν οι αυξήσεις που έχουν προσυμφωνηθεί με συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό στα μισθωτήρια.

Οι ιδιοκτήτες υποστηρίζουν ότι οι διαδοχικές παρατάσεις περιορίζουν την εφαρμογή ήδη υπογεγραμμένων συμφωνιών.

Στο τραπέζι βρίσκεται, συνεπώς, και το ενδεχόμενο μιας παράτασης με περισσότερες εξαιρέσεις, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί μέχρι στιγμής η νέα ρύθμιση.

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Τι σημαίνουν οι αυξήσεις στην πράξη

Για μια επιχείρηση που καταβάλλει μηνιαίο ενοίκιο 2.000 ευρώ:

• Με αύξηση 3%, θα πληρώσει επιπλέον 720 ευρώ ετησίως.

• Με αύξηση 5%, θα πληρώσει επιπλέον 1.200 ευρώ.

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• Με αύξηση 10%, η επιβάρυνση φτάνει τα 2.400 ευρώ.

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• Με αύξηση 15%, η επιβάρυνση εκτοξεύεται στα 3.600 ευρώ ετησίως.

Πρόκειται για ενδεικτικά σενάρια, τα οποία αποτυπώνουν το μέγεθος της δυνητικής επιβάρυνσης.

Η ευθύνη των δύο υπουργών

Θεοδωρικάκος και Πιερρακάκης οφείλουν να δώσουν εγκαίρως μια απάντηση στον επιχειρηματικό κόσμο, εξισορροπώντας και τα εύλογα δικαιώματα των ιδιοκτητών.

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Δεν μπορεί η κυβέρνηση από τη μία πλευρά να αναζητεί τρόπους συγκράτησης των τιμών στα καταστήματα και από την άλλη να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης διόγκωσης μιας από τις βασικότερες λειτουργικές δαπάνες τους.

Και ασφαλώς δεν πρέπει να περιμένουμε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να μάθουν οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πόσο θα τους κοστίζει η επαγγελματική τους στέγη το 2027.

Η επιστολή του «ημέτερου» Μπρατάκου είναι μια έγκαιρη προειδοποίηση. Η κυβέρνηση καλείται τώρα να την αξιολογήσει και να ενεργήσει.

Διότι στη μάχη κατά της ακρίβειας δεν αρκεί να ελέγχεις τις τιμές στο ράφι. Πρέπει να εξετάζεις και τι κοστίζει στον επαγγελματία να διατηρεί ανοιχτό το κατάστημα που στεγάζει αυτό το ράφι.