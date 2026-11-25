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Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο είναι η νέα Μις Υφήλιος. Στέφθηκε το βράδυ της Τρίτης 24 Νοεμβρίου 2026 στο Σαν Χουάν, στον 75ο διαγωνισμό Μις Υφήλιος, και η διοργανώτρια χώρα κράτησε το στέμμα στο σπίτι της.

Η αίθουσα ξέσπασε σε επευφημίες όταν ανακοινώθηκε το όνομά της. Το στέμμα της το φόρεσε η Φάτιμα Μπος, η Μις Υφήλιος 2025. Πρώτη επιλαχούσα αναδείχθηκε η Μις Δομινικανή Δημοκρατία και δεύτερη η Μις Βενεζουέλα.

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Ποια είναι η Τζένιφερ Μπαρέτο;

Η Τζένιφερ Μπαρέτο δεν είναι το συνηθισμένο προφίλ μις. Το καλοκαίρι που κέρδισε τον τίτλο της Μις Υφήλιος Πουέρτο Ρίκο, ετοιμαζόταν να ορκιστεί αξιωματικός του αμερικανικού Στρατού.

Σήμερα εργάζεται ως ειδικός πρόληψης και στέλεχος αντιμετώπισης κρίσεων στο Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Τι απάντησε για την τεχνητή νοημοσύνη;

Στον γύρο των πέντε φιναλίστ, η ερώτηση που της έπεσε ήταν η πιο επίκαιρη της βραδιάς: «Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη εξαπλώνεται, ποια είναι η πιο σημαντική ανθρώπινη αξία που δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε;»

«Η τεχνητή νοημοσύνη ήρθε για να μείνει και πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να τη χρησιμοποιούμε με προσοχή», απάντησε.

Στην τελική ερώτηση, που ήταν κοινή για όλες, «Τι χρειάζεται περισσότερο ο κόσμος από τους ηγέτες του αυτή τη στιγμή;», η Μπαρέτο μίλησε για «ηγέτες που είναι ικανοί» και για την ευθύνη τους να «δώσουν το παράδειγμα και τον πήχη». Είπε ότι θέλει να γίνει και η ίδια ηγέτιδα: «Όταν ακούμε τις ανάγκες της κοινότητας και προσαρμόζουμε τις στρατηγικές για να προλαμβάνουμε επιβλαβείς συμπεριφορές, τότε έρχεται το αποτέλεσμα».

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Πώς έφτασε στο στέμμα;

Στον διαγωνισμό πήραν μέρος 116 γυναίκες από όλο τον κόσμο. Η διαδικασία ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με κλειστή συνέντευξη και τον διαγωνισμό εθνικής ενδυμασίας, ενώ την Κυριακή έγινε ο προκριματικός γύρος με βραδινή τουαλέτα και μαγιό.

Στον τελικό, οι παρουσιαστές Μάριο Λόπεζ και Ρ’Μπόνι Γκάμπριελ, πρώην Μις Υφήλιος, ανακοίνωσαν πρώτα τις 30 που προκρίθηκαν. Μετά τη βραδινή τουαλέτα και το μαγιό έμειναν πέντε για τις ερωτήσεις.

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Γιατί ο φετινός διαγωνισμός είχε σημασία;

Η φετινή διοργάνωση κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα, σε αντίθεση με την περσινή. Το 2025 ο θεσμός είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά από έναν καβγά με φωνές που έγινε viral, αποχωρήσεις μελών της κριτικής επιτροπής και καταγγελίες για στημένο αποτέλεσμα.

Η στέψη της Μπαρέτο είναι η πρώτη μετά από εκείνη τη χρονιά.

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Πηγές: Gulf News · El Nuevo Día