Την ισχυρή πεποίθηση πως η άνοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ) όχι απλώς δεν θα μειώσει τις ανθρώπινες θέσεις εργασίας, μα δημιουργεί ήδη νέες, εξέφρασε, μεταξύ άλλων, η Σαρλότ Φουκτώ, CEO της TP Greece (Teleperformance), στο πλαίσιο εκδήλωσης στο Innovation Lounge την Πέμπτη, έναν νέο χώρο στο ASSOS Business Park στον Πειραιά- με την ίδια να υπογραμμίζει πως η εταιρεία δεν είναι πια «απλά ένα call center», μα πλέον digital partner κάθε επιχείρησης που επιθυμεί υπηρεσίες υψηλής αξίας (high-value services)– μεταξύ των οποίων προηγμένα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης τα οποία αναπτύσσονται με βάση τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.

«H TP εδώ και αρκετά χρόνια δεν είναι ένας απλός πάροχος υπηρεσιών. Είναι ο digital partner της κάθε εταιρείας, αυτός που σχεδιάζει και υλοποιεί end-to-end λύσεις με υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Το Innovation Lounge εκφράζει αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση, καθώς συνδυάζει τεχνολογία, εκπαίδευση και συνεργασία σε ένα περιβάλλον όπου οι ιδέες γίνονται πράξη», δήλωσε σχετικά.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η κ. Φουκτώ τόνισε πως η ΑΙ μπορεί να απελευθερώσει τους ανθρώπους από ανιαρές, κουραστικές εργασίες, αφήνοντάς τους να «κάνουν αυτά που έχουν αξία, σημειώνοντας πως η TP Greece ήδη διαθέτει και χρησιμοποιεί ευρέως εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης. «Όλα γίνονται ψηφιακά, ωστόσο χρειάζονται άνθρωποι για να μιλούν με ανθρώπους» είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη στη σημασία της ενσυναίσθησης και των δεξιοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία και σημειώνοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας/ αντικειμένων, όπως του data annotation, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση και δοκιμή διαφόρων εργαλείων ΑΙ.

Η CEO της TP Greece επίσης χαρακτήρισε την Ελλάδα «κέντρο καινοτομίας και στρατηγικό hub», και σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε τη συμβολή της εταιρείας στο «brain regain»- «πέρυσι φέραμε πίσω 240 Έλληνες του εξωτερικού»- ενώ αναφέρθηκε εκτενώς στην τηλεργασία και τα πλεονεκτήματά της, υπογραμμίζοντας ότι το 75% των εργαζομένων της εταιρείας δουλεύουν από το σπίτι και ότι πολλές από τις θέσεις εργασίας βρίσκονται εκτός μεγάλων αστικών κέντρων- ακόμα και σε απομακρυσμένα χωριά και νησιά. Ερωτηθείσα για το αν το «work from home» ενισχύεται, αποδυναμώνεται ή μένει σταθερό, απάντησε πως σίγουρα η επιλογή είναι των πελατών, ωστόσο «δεν βλέπουμε μείωση της τάσης», καθώς πολλοί εργαζόμενοι το ζητούν.

Όσον αφορά στους προβληματισμούς σχετικά με την επίδραση της επέλασης της ΑΙ και των ψηφιακών τεχνολογιών εν γένει στις θέσεις εργασίας, σημείωσε ότι το 2024 ήδη το 70% των αλληλεπιδράσεων ήταν ψηφιακού χαρακτήρα (μέσω ψηφιακών μέσων) και ότι το 2030 αυτό αναμένεται να φτάσει το 80%.

Στο πλαίσιο της ίδιας εκδήλωσης, ο Οδυσσέας Χριστοφορίδης, CTO της TP Greece, ανέφερε πως «το Innovation Lounge μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε στους πελάτες μας πρακτικές εφαρμογές AI – από data analytics έως λύσεις αυτοματοποίησης – πάντα με το ανθρώπινο στοιχείο να καθοδηγεί τη χρήση τους. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο η τεχνολογική πρόοδος, αλλά η δημιουργία εμπειριών που συνδυάζουν ταχύτητα, ακρίβεια και ουσιαστική σύνδεση».

Ο κ. Χριστοφορίδης παρουσίασε μια σειρά εργαλείων ΑΙ της TP Greece, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, όσον αφορά στις δεξιότητες των εργαζομένων, πως «δεν ζητούμε οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν ΑΙ, τους εκπαιδεύουμε εμείς».

Η TP Greece έχει πάνω από 12.000 εργαζόμενους σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Χανιά, που μιλούν 42 γλώσσες και προέρχονται από 110 εθνικότητες. Εξυπηρετεί πάνω από 140 αγορές, και συνεργάζεται με διεθνείς εταιρείες. Η νέα της κατεύθυνση- αυτή του Digital Partner for High-Value Services- αποτυπώνεται σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της, από το customer journey, που περιλαμβάνει B2B και B2C pre-sales και after-sales υποστήριξη, έως προηγμένες business, digital και data υπηρεσίες.