Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι πιθανότητες είναι 50-50, ή ενδεχομένως μικρότερες, ώστε οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας πως οι Βρυξέλλες θέλουν «πραγματικά να συνάψουν μια συμφωνία» και ενώ πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 1ης Αυγούστου και η απειλή επιβολής αμερικανικών δασμών 30% στις ευρωπαϊκές εισαγωγές.

«Εργαζόμαστε πολύ επιμελώς με την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, κατά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο για να ταξιδέψει για τη Σκωτία, για μια ολιγοήμερη διαμονή για γκολφ και διμερείς συναντήσεις.

«Θα έλεγα πως έχουμε πιθανότητες 50-50, πιθανόν λιγότερες από αυτό, όμως πιθανότητες 50-50 του να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την ΕΕ».

Ερωτηθείς δεύτερη φορά σχετικά με την προοπτική μιας συμφωνίας, εκείνος απάντησε: «Αυτό είναι το σημαντικό αυτήν τη στιγμή… Νομίζω πως η ΕΕ έχει αρκετές πιθανότητες να κάνει μια συμφωνία τώρα».

Χθες, είχε διαβεβαιώσει: «Προχωράμε προκειμένου να συνάψουμε πιθανόν μια πολύ καλή συμφωνία με εκείνους».

«Θέλουν πραγματικά να καταλήξουν σε μια συμφωνία», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

