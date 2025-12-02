Μέχρι τώρα γνωρίζαμε για την Black Friday και την Cyber Monday, αλλά στον κόσμο των προσφορών ένας νέος πρωταγωνιστής έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια ειδικά για όσους αναζητούν το επόμενο ταξίδι τους.

Ονομάζεται Travel Tuesday και έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής για τους ταξιδιώτες που θέλουν να επωφεληθούν των προσφορών για να κλείσουν φθηνές πτήσεις, ξενοδοχεία και πακέτα διακοπών.

Advertisement

Advertisement

Ηδη, με την Black Friday, οι αεροπορικές εταιρείες και οι αλυσίδες ξενοδοχείων ξεκινούν μεγάλες εκπτώσεις, τις οποίες διατηρούν και σήμερα, 2 Δεκεμβρίου, ανήμερα της Travel Tuesday.

Οι τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου και οι δύο πρώτες εβδομάδες του Δεκεμβρίου αποτελούν την περίοδο χαμηλής ζήτησης στον τουριστικό τομέα. Αυτό αναγκάζει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τα ναύλα για να γεμίσουν τα αεροπλάνα τους, συνεπώς η Travel Tuesday καθίσταται ιδανική για κρατήσεις.

Πώς ξεκίνησε η Travel Tuesday

Η πλατφόρμα κρατήσεων Hopper πιστώνεται την ιδέας το 2017, αφού διαπίστωσε ότι η Τρίτη μετά την Ημέρα των Ευχαριστιών ήταν μια από τις πιο κερδοφόρες ημέρες του χρόνου για την αγορά αεροπορικών εισιτηρίων. Έκτοτε, η πρωτοβουλία κερδίζει έδαφος στην παγκόσμια αγορά.

Το ενδιαφέρον αναζήτησης για την «Travel Tuesday» φαίνεται να έχει αυξηθεί κατά 500% μεταξύ 2021 και 2023.

Οι καλύτερες προσφορές

Οι μεγαλύτερες προωθητικές ενέργειες προέρχονται συνήθως από εταιρείες με έδρα τις ΗΠΑ , αν και η τάση αρχίζει να εξαπλώνεται και σε άλλες αγορές.

Σύμφωνα με την CheapOair, αναμένονται εκπτώσεις στις ακόλουθες αεροπορικές εταιρείες, μερικές από τις οποίες είναι χαμηλού κόστους:

Advertisement

Frontier Airlines

American Airlines

United Airlines

Air France

Ryanair

JetBlue

Την ίδια ώρα, αρκετές κοινοπραξίες γνωστών ξενοδοχείων έχουν ανακοινώσει ειδικές εκπτώσεις από αυτήν την εβδομάδα μέχρι την Travel Tuesday.

Travel Tuesday και όποιος προλάβει

Η Travel Tuesday έχει καθιερωθεί την Τρίτη μετά μετά το Σαββατοκύριακο του Thanksgiving στη Βόρεια Αμερική, οπότε φέτος πέφτει στις 2 Δεκεμβρίου.

Οι προσφορές ξεκινούν συνήθως το βράδυ της Δευτέρας, ενώ το πρωί της Τρίτης οι εκπτώσεις μπορούν να φτάσουν το 15%-25%.

Advertisement

Επειδή δεν έχει τη διάρκεια ή την μαζικότητα της Black Friday ή της Cyber ​​Monday, η Travel Tuesday χαρακτηρίζεται από περιορισμένες χρονικές προσφορές, οι οποίες εξανλούνται αρκετά γρήγορα.

Συνεπώς, όποιος προλάβει…

Advertisement

Advertisement

Advertisement