Η ενεργειακή αγορά αλλάζει σελίδα. Με την εισαγωγή του νέου δυναμικού τιμολογίου — του λεγόμενου «πορτοκαλί» — επιχειρήσεις και καταναλωτές αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να προσαρμόζουν την κατανάλωση τους με βάση τις πραγματικές ωριαίες τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς. Ένα μοντέλο που επιβραβεύει όσους έχουν ευελιξία και μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση έως και 18% στο τελικό κόστος ρεύματος.

Προϋπόθεση για να ενταχθεί κάποιος στο νέο τιμολόγιο είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος θα παρέχει πιστοποιημένες ωριαίες μετρήσεις. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για πρώτη φορά θα «χρεωνόμαστε» το ρεύμα όπως πραγματικά καταναλώνεται, και όχι με μια μέση τιμή.

Για τους μικρούς πελάτες, οικιακούς και επιχειρηματικούς έως 25 kVA, προβλέπονται ειδικοί κανόνες προστασίας:

ξεκάθαρη διάρθρωση συμβολαίων,

πλήρης ενημέρωση για τις τιμές,

διαφάνεια στους λογαριασμούς,

αυστηρή υποχρέωση δημοσιοποίησης τιμολογίων από τους παρόχους.

Ωριαίες τιμές και καθημερινά alerts από τους παρόχους

Η πιο σημαντική αλλαγή είναι η καθημερινή ανακοίνωση της τιμής της επόμενης ημέρας έως τις 17:00. Ο καταναλωτής ξέρει από πριν πόσο θα πληρώσει ανά ώρα και μπορεί να μεταφέρει κατανάλωση σε ώρες φθηνότερες.

Αν η τιμή πρόκειται να ξεπεράσει τα 180 €/MWh έστω και για μία ώρα, οι πάροχοι υποχρεούνται να στέλνουν SMS ή Viber alert, ώστε ο πελάτης να ενημερώνεται άμεσα.

Χωρίς ρήτρα πρόωρης αποχώρησης

Οι εταιρείες προμήθειας δεν θα μπορούν να επιβάλλουν ρήτρα αποχώρησης. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα μπορεί να αλλάξει πρόγραμμα ή πάροχο χωρίς «ποινή», εάν το πορτοκαλί τιμολόγιο δεν τον εξυπηρετεί.

Ποιοι κερδίζουν πραγματικά

Εμπορικός πελάτης — 65% κατανάλωση 8:00–17:00

Τιμή με δυναμικό τιμολόγιο: 98 €/MWh

Μέση χονδρική: 108,6 €/MWh

Όφελος τουλάχιστον 10%

Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως επισημαίνεται, το πραγματικό όφελος μπορεί να αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο.

Οι κλάδοι που «κουπώνουν» ιδανικά στο νέο σύστημα περιλαμβάνουν επιχειρήσεις όπώς:

ξυλουργεία, μαρμαράδικα, κατασκευαστικές εργασίες,

μικρές μονάδες μεταποίησης,

γραφεία και υπηρεσίες με ωράριο 9:00–17:00.

Ακόμη και χωρίς μεταφορά φορτίου, όσες δραστηριότητες έχουν φυσικά υψηλή πρωινή κατανάλωση θα δουν άμεσα μείωση κόστους.

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο αποτελεί το πιο ουσιαστικό βήμα της ελληνικής αγοράς προς το ευρωπαϊκό μοντέλο της ευφυούς κατανάλωσης. Μεγάλες επιχειρήσεις θα μπορούν να μειώνουν το ενεργειακό κόστος τους δυναμικά, οι μικρότερες θα αποκτούν κίνητρο για πιο έξυπνη διαχείριση και οι καταναλωτές θα έχουν επιτέλους πρόσβαση σε τιμές πραγματικά διαφανείς.

Το επόμενο στοίχημα; Η μαζική εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, χωρίς την οποία το νέο μοντέλο δεν μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως.