Η ΑΑΔΕ ξεκινά ενδελεχείς ελέγχους σε υπαλλήλους της υπηρεσίας –εφοριακούς και τελωνειακούς- μετά τις 1.469 επώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής, από το σύνολο περίπου 8.000 καταγγελιών. 

Τι «ψάχνει»:

  • Καταθέσεις και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών που δεν δικαιολογούνται.  
  • Αγορές ακινήτων και τιμήματα μεταβιβάσεων, εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και πραγματικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.  
  • Δαπάνες διαβίωσης και άλλα έξοδα όπως λογαριασμοί, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικά σχολεία, δάνεια, πιστωτικές κάρτες,  με σκοπό να διαπιστωθεί αν συνοδεύονται από αντίστοιχα έσοδα.  
  • Εισοδήματα όλων των ειδών, μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών ή ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, δάνεια, δηλωμένα και μη.  
  • Περιουσιακά στοιχεία των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους (συζύγων, ανήλικων παιδιών), στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
  • Προϊόντα χρεογράφων, πολύτιμων μετάλλων, επενδυτικών προϊόντων — και κινήσεις σε ψηφιακά πορτοφόλια.  

Η ΑΑΔΕ εξετάζει ποθεν εσχες, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, ακόμα και διεθνή δεδομένα αν υπάρχουν ενδείξεις για κινησεος λογαριασμών στο εξωτερικό. 

Αν η έρευνα αποκαλύψει ασυνέπειες εισοδημάτων vs περιουσίας ή δαπανών, τα αποτελέσματα -πέρα από πιθανές πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες- μπορούν να οδηγήσουν σε καταλογισμό φόρων & προστίμων, δήμευση αδήλωτης περιουσίας, ενδεχομένως και ποινικές διωξεις. 