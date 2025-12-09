Η ΑΑΔΕ ξεκινά ενδελεχείς ελέγχους σε υπαλλήλους της υπηρεσίας –εφοριακούς και τελωνειακούς- μετά τις 1.469 επώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής, από το σύνολο περίπου 8.000 καταγγελιών.

Τι «ψάχνει»:

Advertisement

Advertisement

Καταθέσεις και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών που δεν δικαιολογούνται.

Αγορές ακινήτων και τιμήματα μεταβιβάσεων, εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και πραγματικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.

Δαπάνες διαβίωσης και άλλα έξοδα όπως λογαριασμοί, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικά σχολεία, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, με σκοπό να διαπιστωθεί αν συνοδεύονται από αντίστοιχα έσοδα.

Εισοδήματα όλων των ειδών, μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών ή ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, δάνεια, δηλωμένα και μη.

Περιουσιακά στοιχεία των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους (συζύγων, ανήλικων παιδιών), στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Προϊόντα χρεογράφων, πολύτιμων μετάλλων, επενδυτικών προϊόντων — και κινήσεις σε ψηφιακά πορτοφόλια.

Η ΑΑΔΕ εξετάζει ποθεν εσχες, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, ακόμα και διεθνή δεδομένα αν υπάρχουν ενδείξεις για κινησεος λογαριασμών στο εξωτερικό.

Αν η έρευνα αποκαλύψει ασυνέπειες εισοδημάτων vs περιουσίας ή δαπανών, τα αποτελέσματα -πέρα από πιθανές πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες- μπορούν να οδηγήσουν σε καταλογισμό φόρων & προστίμων, δήμευση αδήλωτης περιουσίας, ενδεχομένως και ποινικές διωξεις.