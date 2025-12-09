Η ΑΑΔΕ ξεκινά ενδελεχείς ελέγχους σε υπαλλήλους της υπηρεσίας –εφοριακούς και τελωνειακούς- μετά τις 1.469 επώνυμες καταγγελίες που υποβλήθηκαν μέχρι στιγμής, από το σύνολο περίπου 8.000 καταγγελιών.
Τι «ψάχνει»:
- Καταθέσεις και κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών που δεν δικαιολογούνται.
- Αγορές ακινήτων και τιμήματα μεταβιβάσεων, εφόσον υπάρχει διαφορά μεταξύ δηλωθέντος και πραγματικού τιμήματος, λαμβάνεται υπόψη το υψηλότερο ποσό.
- Δαπάνες διαβίωσης και άλλα έξοδα όπως λογαριασμοί, ιδιωτική ασφάλιση, ιδιωτικά σχολεία, δάνεια, πιστωτικές κάρτες, με σκοπό να διαπιστωθεί αν συνοδεύονται από αντίστοιχα έσοδα.
- Εισοδήματα όλων των ειδών, μισθοί, επιδόματα, αποζημιώσεις, πωλήσεις μετοχών ή ακινήτων, κληρονομιές, δωρεές, δάνεια, δηλωμένα και μη.
- Περιουσιακά στοιχεία των ίδιων αλλά και των οικογενειών τους (συζύγων, ανήλικων παιδιών), στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
- Προϊόντα χρεογράφων, πολύτιμων μετάλλων, επενδυτικών προϊόντων — και κινήσεις σε ψηφιακά πορτοφόλια.
Η ΑΑΔΕ εξετάζει ποθεν εσχες, φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικά δεδομένα, στοιχεία από ασφαλιστικές εταιρείες, ακόμα και διεθνή δεδομένα αν υπάρχουν ενδείξεις για κινησεος λογαριασμών στο εξωτερικό.
Αν η έρευνα αποκαλύψει ασυνέπειες εισοδημάτων vs περιουσίας ή δαπανών, τα αποτελέσματα -πέρα από πιθανές πειθαρχικές ή ποινικές συνέπειες- μπορούν να οδηγήσουν σε καταλογισμό φόρων & προστίμων, δήμευση αδήλωτης περιουσίας, ενδεχομένως και ποινικές διωξεις.