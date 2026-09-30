Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027, δίνοντας προτεραιότητα σε νευραλγικούς τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η ασφάλεια και η παιδεία.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θα ενισχυθεί με 4.650 θέσεις, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση θα λάβει 3.845 προσλήψεις για την κάλυψη αναγκών σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.

Στον τομέα των υποδομών και μεταφορών εγκρίθηκαν 1.300 νέες θέσεις εργασίας, με στόχο την ενίσχυση του ΟΣΕ, των οδικών συγκοινωνιών και των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου.

Παράλληλα, καθορίστηκε ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε 29.344 για το έτος 2027, συνεχίζοντας τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό της επταετίας.

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Συνολικά 20.870 προσλήψεις στον δημόσιο τομέα για το 2027 ενέκρινε το υπουργικό συμβούλιο κατόπιν παρουσίασης του υπουργού και της υφυπουργού Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιου και Βιβής Χαραλαμπογιάννη.

Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, η κατανομή εστιάζει κυρίως στους εξής τομείς:

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Οι τομείς

Υγεία: Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με 4.650 θέσεις, εκ των οποίων 1.515 ιατρικό προσωπικό και 3.135 νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό σε όλες τις δομές του υπουργείου Υγείας.

Εθνική ‘Αμυνα: Έγκριση του συνόλου του αιτήματος των παραγωγικών σχολών (1.489) και 1.000 θέσεων ΕΠ.ΟΠ. Επιπλέον, για πρώτη φορά ιδιαίτερη ενίσχυση του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των σχολών με 102 θέσεις.

Προστασία του Πολίτη: 1.050 θέσεις στις παραγωγικές σχολές (δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι) και 140 θέσεις αξιωματικών. Πέραν αυτών, αύξηση των θέσεων προσωπικού φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης στα κατά τόπους καταστήματα κράτησης σε 151, πέραν της εμβόλιμης ενίσχυσης που δόθηκε το 2026.

Κλιματική Κρίση: Στο Πυροσβεστικό Σώμα, καθολική έγκριση του αιτήματος για τις παραγωγικές σχολές (330) καθώς και περαιτέρω ενίσχυση της κατηγορίας πυροσβεστών γενικών καθηκόντων (600).

Υποδομές και Μεταφορές: Για πρώτη φορά στις 1.300 νέες θέσεις η συνολική ενίσχυση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, στον ΟΣΕ 582 νέες θέσεις, στην ΟΣΥ ΑΕ Οδικές Συγκοινωνίες 230, στις Σταθερές Συγκοινωνίες ΑΕ με 135 και στην ΥΠΑ με 154 προσλήψεις, ενώ οι υπόλοιπες κατανέμονται σε όλους τους εποπτευόμενους φορείς του υπουργείου.

Ελεγκτικοί Μηχανισμοί: Ενίσχυση της ΑΑΔΕ με 1.000 νέες προσλήψεις.

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Δικαιοσύνη: 95 δικαστικοί λειτουργοί και πλέον αυτών ενίσχυση του Συμβουλίου της Επικρατείας με 420 δικαστικούς υπαλλήλους – κυρίως γραμματείς δικαστηρίων – για την υποστήριξη της ταχύτερης λειτουργίας των δικαστηρίων. Επιπλέον ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας με 67 προσλήψεις.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Αύξηση της περσινής αρχικής κατανομής και από τις ισχυρότερες ενισχύσεις της περιόδου από το 2020 και μετά, με 3.845 θέσεις για ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες.

Παιδεία: 680 μέλη ΔΕΠ και περαιτέρω ενίσχυση με 94 θέσεις ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ-ΕΕΠ και 196 διοικητικές θέσεις των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επιπροσθέτως, 86 θέσεις για τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία (Αρεταίειο και Αιγινήτειο), καθώς και ενίσχυση των εποπτευόμενων φορέων του υπουργείου με λοιπό προσωπικό.

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Κοινωνική ασφάλιση: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος του e-ΕΦΚΑ με 450 θέσεις.

Περιβάλλον: Ικανοποίηση του συνόλου του αιτήματος για τις δασικές υπηρεσίες της χώρας με 64 νέες θέσεις.

Κοινωνική συνοχή και οικογένεια: Ενίσχυση των δομών του υπουργείου με 310 προσλήψεις, εκ των οποίων 245 κατανέμονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας και τα υπόλοιπα στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών καθώς και άλλους φορείς.

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Επιπλέον, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός προσλήψεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου/μίσθωσης έργου στο δημόσιο τομέα για το έτος 2027, καθορίστηκε σε 29.344.

Σημειώνεται ότι ο προγραμματισμός των 20.870 προσλήψεων στο Δημόσιο για το 2027, αποτελεί συνέχεια των 152.626 προσλήψεων που έχουν εγκριθεί για τα έτη 2020 έως 2026 και άρα συνολικά 173.496 για το σύνολο της επταετίας, εκ των οποίων το 28% αφορά στην Παιδεία, το 17% στην Υγεία, το 12% στην ‘Αμυνα, το 14% στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 7% αφορά στην Προστασία του Πολίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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