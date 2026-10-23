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Το διοικητικό αυτό μέτρο αποτέλεσε το πρώτο βήμα για τη σταθεροποίηση της Μεταπολίτευσης και την έναρξη της δικαστικής λογοδοσίας των πρωταιτίων.

Ακολούθησαν ποινικές διώξεις και η ιστορική δίκη των πραξικοπηματιών στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών κατά το καλοκαίρι του 1975.

Οι καταδικασθέντες σε θάνατο αξιωματικοί οδηγήθηκαν τελικά σε ισόβια κάθειρξη, με τη δικαστική διαδικασία να αποτελεί καθοριστική δοκιμασία για το δημοκρατικό πολίτευμα.

Οι πέντε άνδρες εξέτισαν τις ποινές τους και απεβίωσαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, έχοντας προηγουμένως υποστεί τις νομικές συνέπειες των πράξεών τους.

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Τα ξημερώματα της 23ης Οκτωβρίου 1974, τρεις μήνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, πέντε από τα πιο γνωστά στελέχη του καθεστώτος της 21ης Απριλίου συνελήφθησαν και εκτοπίστηκαν στην Κέα. Ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Στυλιανός Παττακός, ο Νικόλαος Μακαρέζος, ο Ιωάννης Λαδάς και ο Μιχαήλ Ρουφογάλης. Η Ελλάδα επιχειρούσε να σταθεροποιήσει τη Μεταπολίτευση, ενώ η τραγωδία της Κύπρου ήταν ακόμη νωπή.

Γιατί αποφασίστηκε η εκτόπιση

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Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμανλή επικαλέστηκε λόγους δημόσιας τάξης και πληροφορίες για συνωμοτική δραστηριότητα των πρώην αξιωματούχων. Ο Παπαδόπουλος βρισκόταν ήδη σε περιορισμό στο Λαγονήσι. Η μεταφορά των πέντε στην Τζια δεν αποτελούσε ακόμη δικαστική καταδίκη για το πραξικόπημα. Ήταν διοικητικό μέτρο σε μια εξαιρετικά εύθραυστη πολιτική περίοδο. Ο Δημήτριος Ιωαννίδης δεν περιλαμβανόταν στην πεντάδα εκείνης της ημέρας.

Από την Κέα στον Κορυδαλλό

Η πολιτεία είχε εξαιρέσει τους πρωταιτίους του πραξικοπήματος από την αμνηστία. Ακολούθησαν ποινικές διώξεις και τον Ιανουάριο του 1975 οι εκτοπισμένοι προφυλακίστηκαν. Το καλοκαίρι άρχισε η ιστορική «δίκη των πρωταιτίων» στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών, στις 28 Ιουλίου, με απόφαση στις 23 Αυγούστου 1975. Η δικαστική διαδικασία αποτέλεσε καθοριστική δοκιμασία για το νέο δημοκρατικό πολίτευμα.

Η δίκη και οι ποινές

Ο Παπαδόπουλος, ο Παττακός και ο Μακαρέζος καταδικάστηκαν σε θάνατο για τον ρόλο τους στο πραξικόπημα. Οι θανατικές ποινές μετατράπηκαν σε ισόβια κάθειρξη και δεν εκτελέστηκαν. Ο Ιωάννης Λαδάς καταδικάστηκε σε ισόβια και επιπλέον δέκα χρόνια κάθειρξη. Ο Μιχαήλ Ρουφογάλης επίσης καταδικάστηκε σε θάνατο στη δίκη των πρωταιτίων, με μετατροπή της ποινής σε ισόβια. Σε χωριστή δίκη για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου του επιβλήθηκαν τρία χρόνια φυλάκισης. Οι διαφορετικές δίκες και καταδίκες δεν πρέπει να συγχέονται.

Πότε πέθαναν οι πέντε

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Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος πέθανε στις 27 Ιουνίου 1999, ενώ εξακολουθούσε να εκτίει την ποινή του. Ο Στυλιανός Παττακός πέθανε στις 8 Οκτωβρίου 2016, έχοντας αποφυλακιστεί το 1990 για λόγους υγείας. Ο Νικόλαος Μακαρέζος πέθανε στις 3 Αυγούστου 2009. Ο Ιωάννης Λαδάς πέθανε στις 16 Οκτωβρίου 2010, μετά την αποφυλάκισή του το 1990 για λόγους υγείας. Ο Μιχαήλ Ρουφογάλης πέθανε στις 24 Φεβρουαρίου 2000, έχοντας αποφυλακιστεί για λόγους υγείας το 1992.

Η ιστορική σημασία

Η εικόνα των άλλοτε πανίσχυρων αξιωματικών να οδηγούνται στην εξορία και αργότερα, ενώπιον της Δικαιοσύνης σηματοδότησε την ανατροπή των συσχετισμών της επταετίας. Η Μεταπολίτευση δεν περιορίστηκε στην αλλαγή κυβέρνησης: έθεσε το θεμελιώδες ζήτημα της λογοδοσίας για την κατάλυση της δημοκρατικής νομιμότητας.

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