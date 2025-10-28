Τις συγκλονιστικές αναμνήσεις του αππο τον πόλεμο του 1940 αφηγήθηκε ο 95χρονος Σταύρος Κολτσάκης, με αφορμή την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο ηλικιωμένος άνδρας βγήκε ζωντανά στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και μοιράστηκε συγκινητικές ιστορίες από τον ελληνογερμανικό πόλεμο.

«Λέγομαι Κολτσάκης Σταύρος, είμαι 95 χρονών και 7 χρονών πήγα σχολείο στην Παλιά Κοκκινιά, έβγαλε τη Β’ τάξη και μετέπειτα κυρήχθηκε ο πόλεμος το ’40. Ήμουν 9 χρονών. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός και όταν έγινε γενική επιστράτευση τον πήραν και τον πήγαν στην Αλβανία. Πέρασαν κάμποσοι μήνες, κλείστηκε η Ελλάδα σιγά σιγά, ύστερα ήρθαν και οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Μαζεύαν τους Ιταλούς και τους καθαρίζανε», άρχισε να λέει ο άντρας.

«Δεν είχαμε τι να φάμε. Άρχισε η πείνα η μεγάλη στο σπιτικό μου υπήρχε ένα αδελφάκι μικρό και ο αδελφός μου, που ήταν 2 χρόνια μεγαλύτερος. Πεινάγαμε, δεν είχαμε τι να φάμε. Μετά από κάποιο διάστημα, ήρθε ο πατέρας μου γιατί γέννησε η μάνα μου το 4ο παιδί. Όμως πήγε στο Ναυτικό Νοσοκομείο Πειραιώς με κρυοπαγήματα. Εγώ ειδοποιήθηκα να του πηγαίνω ένα κομμάτι ψωμί στον πατέρα μου κάθε πρωί. Την 7η μέρα μου είπαν ότι πέθανε. Δεν ξέρανε που ήταν η σορός του, τους έπαιρναν 5-5 και τους θάβανε στην Ανάσταση, στο νεκροταφείο στα Ταμπούρια», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Δεν βρήκα ποτέ που θάψαν τον πατέρα μου, παρότι έψαξα», πρόσθεσε ο 95χρονος.

«Έκατσα με δύο παιδιά και έμαθα την ανάποδη γλώσσα. Αυτό το κάναμε για να μην μας καταλαβαίνουν γιατί είχαν και ρουφιάνους οι Γερμανοί», είπε ακόμα ο 95χρονος.

Αμέσως μετά, ο Σταύρος Κολτσάκης άρχισε να ανάποδα για να δείξει πώς ακριβώς γίνεται και είπε και μία ακόμα ιστορία.

«Στην Κέκροπος και στην Παπαστράτου στη γωνία υπήρχε ένα καφενεδάκι του μπάρμπα Γιώργη. Εκεί υπήρχε ένας σκοπός στην πόρτα του εργοστασίου του Αγίου Γεωργίου με το αλεύρι και τον ρωτούσα κάθε πρωί αν θέλει καφέ. Του πήγαινα καφέ και με άφηνε να μπω μέσα με ένα σακίδιο (σ.σ. και να πάρω αλεύρι). Έμαθα να μιλάω λίγα γερμανικά», αφηγήθηκε.

«Οι νεότερες γενιές να είναι πατριώτες, να προσέχουν να μην πετάξουν φαγητά. Βλέπω στη Γάζα που πεθαίνουν τα παιδάκια και είναι μεγάλη αμαρτία. Να μη ζήσουν τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας τον πόλεμο. Να έχουν καλοσύνη, να αγαπάνε την πατρίδα και να είναι ευγενείς», συμβούλεψε όλους τους Έλληνες ο 95χρονος.