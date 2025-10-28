Ισχυρή είναι η αστυνομική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας από νωρίς το πρωί της 28ης Οκτωβρίου ενόψει της μαθητικής παρέλασης στις 11:00 στην πλατεία Συντάγματος.

Υπό τον φόβο εντάσεων, εξαιτίας των όσων έχουν προηγηθεί με τον Αγνωστο Στρατιώτη και εξαιτίας της προαναγγελίας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου για παρουσία μαζί με συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη ή μελών της ομάδας «Μέχρι Τέλους», χιλιάδες αστυνομικοί έχουν ακροβολιστεί σε κάθε γωνιά της πλατείας Συντάγματος και τα πέριξ.

Advertisement

Advertisement

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.