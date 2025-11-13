«Το Χαμόγελο του Παιδιού» τίμησε τον 10χρονο ιδρυτή του, Ανδρέα Γιαννόπουλο, απένειμε το Βραβείο «Ανδρέας Γιαννόπουλος» σε προσωπικότητες που καθόρισαν την πορεία του στα 30 χρόνια που έχει υποστηρίξει πανελλαδικά 2.348.859 παιδιά και έχει διαχειριστεί 5.417.310 κλήσεις στις 4 Γραμμές Βοήθειας και Υποστήριξης που λειτουργεί.

Για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μίλησαν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει σε αυτό, που έχουν υποστηριχθεί και σήμερα διαγράφουν μία σημαντική επαγγελματική και προσωπική πορεία. Παρουσιάστηκε η πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε αφιλοκερδώς η εταιρεία Focus Bari βάσει της οποίας το 74% των Ελλήνων αξιολογεί το «Χαμόγελο» ως τον πιο αξιόπιστο φορέα και το 63% των Ελλήνων θα σύστηνε το «Χαμόγελο» σε ανθρώπους με ανάγκη!

Ο Κώστας Γιαννόπουλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο «Ιωάννης Δεσποτόπουλος» στο Ωδείο Αθηνών, με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευγνωμοσύνης, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 η επετειακή εκδήλωση για τα 30 χρόνια πανελλαδικής προσφοράς του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Ρίτσας Μπιζόγλη.

Εκπρόσωποι πολιτειακών, πολιτικών, θεσμικών φορέων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποστηρικτές, εθελοντές, χορηγοί του Οργανισμού έδωσαν το παρών και παρακολούθησαν μία αναδρομή της θαυμαστής και μοναδικής 30ετούς πορείας του «Χαμόγελου», που ξεκίνησε από τον 10χρονο Ανδρέα Γιαννόπουλο και έφτασε μέχρι σήμερα, έχοντας υποστηρίξει 2.348.859 παιδιά.

Σε ιδιαίτερα φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Κώστας Γιαννόπουλος έκανε μια συγκινητική αναδρομή, που ξεκίνησε από το παιδικό ημερολόγιο του γιου του Ανδρέα, συνέχισε με τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και την πορεία που ακολούθησε «Το Χαμόγελο του Παιδιού», τις επιτυχίες και το αποτύπωμα που άφησε στην ελληνική κοινωνία και διεθνώς. Ο κ. Γιαννόπουλος έκλεισε με μίαυπόσχεση και ένα τεράστιο ευχαριστώ: «Σήμερα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα στον Ανδρέα μου, που είναι δίπλα μου σε κάθε στιγμή της ζωής μου, που μου δείχνει τον δρόμο, που με καθοδηγεί με το φως του. Ένα ευχαριστώ σε όλους εσάς, τους εργαζόμενους, τους εθελοντές, τους υποστηρικτές, τους ανθρώπους που στηρίζουν σιωπηλά, καθημερινά, αυτό το έργο. Χωρίς εσάς, τίποτα δεν θα ήταν δυνατό. Σήμερα, μαζί σας, ανανεώνω την υπόσχεση που έδωσα στον Ανδρέα, 30 χρόνια πριν. Όσο υπάρχω, όσο υπάρχουμε, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα συνεχίσει, πιστό στην ιδέα του. Σας ευχαριστώ από καρδιάς.»

Στη συνέχεια, η Ξένια Κούρτογλου, Ιδρύτρια και Managing Partner της Focus Bari Α.Ε., παρουσίασε την πρόσφατη πανελλαδική έρευνα, που διεξήγαγε αφιλοκερδώς για τον Οργανισμό, φωτίζοντας το αποτύπωμά του στους πολίτες και τις οικογένειες. «Τα ευρήματα είναι μοναδικά, εντυπωσιακά και ιδιαίτερα συγκινητικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων αισθάνεται τη μακροχρόνια και θεαματική παρουσία του Χαμόγελου και αναγνωρίζει το έργο του. Το 74% δηλώνει απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο και την αποτελεσματικότητα του Οργανισμού, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 16% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν ωφεληθεί έμπρακτα από το Χαμόγελο, οι ίδιοι ή κάποιος από τον περίγυρό τους, ποσοστό που ανάγεται σε 1,5 εκατομμύριο Έλληνες. Κλείνοντας, παρακαλώ κρατήστε ότι η άποψη των Ελλήνων είναι τέτοια, ώστε το 63% θα σύστηνε το «Χαμόγελο» σε ανθρώπους με ανάγκη, για να βρουν λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν! Η αγάπη και η εμπιστοσύνη, φαίνεται από τις ευχές και τις προσδοκίες όλων για τα επόμενα χρόνια. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει επιλογή, οφείλει να συνεχίσει με το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη, την ίδια αποτελεσματικότητα, τον ίδιο επαγγελματισμό το έργο του, παντού, όπου υπάρχει ανάγκη, για κάθε παιδί!

Ο Κώστας Γιαννόπουλος με τον π. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η συζήτηση της Ρίτσας Μπιζόγλη με δύο νέες κοπέλες που μεγάλωσαν σε σπίτι του «Χαμόγελου» και οι οποίες σήμερα διαγράφουν μία σημαντική επαγγελματική και προσωπική πορεία, με χαμόγελο και δύναμη! Η Ανίκ και η Μαρία Χριστίνα μίλησαν για τα εφόδια, την αγάπη, τη φροντίδα που πήραν από τους ανθρώπους του «χαμόγελου», την προστασία αλλά και την υποστήριξη που έχουν μέχρι και σήμερα, ως μέλη της μεγάλης αυτής μοναδικής οικογένειας, που και αυτές κάνουν κάθε μέρα περήφανη! Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τη Βέρα, παιδική φίλη του Ανδρέα και σήμερα εργαζόμενη στον Οργανισμό, η οποία μίλησε για τη ζωή της, εξηγώντας πως ο Ανδρέας και το «Χαμόγελο», καθόρισαν την πορεία της, τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά. Και όπως ανέφερε η Μαρία Χριστίνα: «Δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι 2 εκατομμύρια παιδιά, όπως εμείς. Εμείς είμαστε η απόδειξη του έργου του «Χαμόγελου» αυτά τα 30 χρόνια».

Ο Κώστας Γιαννόπουλος με τον Παναγιώτη Γιαννάκη

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, απένειμε το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος σε τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες, που η ζωή τους συνδέθηκε με τον Ανδρέα λίγο πριν φύγει από τη ζωή και που μετά παρέμειναν πιστοί στο όραμα και στην υπόσχεση που έδωσαν, να στηρίξουν «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, στον δημοσιογράφο Γιώργο Παπαδάκη, που από την πρώτη στιγμή στήριξε την επιθυμία του Ανδρέα και συνέβαλλε στην πραγματοποίησή της.

Το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, στη δημοσιογράφο και παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη, που διαχρονικά στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κάνοντας πραγματικότητα το όραμα του Ανδρέα.

Το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, στον Παναγιώτη Γιαννάκη, έναν υπέροχο άνθρωπο και μοναδικό αθλητή, μα πάνω από όλα τον καλύτερο φίλο του Ανδρέα, που ομόρφυνε τις πιο δύσκολες στιγμές του!

Το Βραβείο Ανδρέας Γιαννόπουλος, στον νευροχειρουργό Γιώργο Σφακιάνο, έναν υπέροχο γιατρό που έσωσε χιλιάδες παιδιά αλλά και γιατρό του Ανδρέα, που με τόση αγάπη και φροντίδα στάθηκε δίπλα του.



Για τη διαχρονική και πολύτιμη υποστήριξή της στο 30ετές έργο του Οργανισμού, τιμήθηκε η κυρία Κλέλια Χατζηιωάννου.

Εξαιρετικά σημαντική στιγμή αποτέλεσε η προβολή αφιερώματος στον Χρήστο Καμμιλάτο, με τον Κώστα Γιαννόπουλο να ανακοινώνει τη μετονομασία του Κέντρου Υπηρεσιών Υγείας του Οργανισμού προς τιμήν του. Ο Χρήστος Καμμιλάτος, υπήρξε καθοριστικός στην πορεία του «Χαμόγελου», ένας μοναδικός άνθρωπος και γιατρός, μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού, που υπηρέτησε τα παιδιά, ένας μοναδικός γιατρός και εθελοντής, που έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν. Όπως δήλωσε ο Κώστας Γιαννόπουλος: «η φράση «ουδείς αναντικατάστατος» δεν ισχύει για τον Χρήστο μας … κανείς δεν μπορεί να αναπληρώσει το κενό που άφησε».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παιδική Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου.

Η Ρίτσα Μπιζόγλη έκλεισε τη βραδιά εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι συμμετείχαν και στηρίζουν το έργο του «Χαμόγελου του Παιδιού».