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Στην εντατικοποίηση των τροχονομικών ελέγχων έχει προχωρήσει η Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων και, κυρίως, τη μείωση των θανάτων στην άσφαλτο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ελέγχους για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων.

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Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο πραγματοποιούνται 45.000 αλκοτέστ στην Αττική.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με ιδιαίτερη ένταση κατά το τριήμερο της Παρασκευής, του Σαββάτου και της Κυριακής, όταν αυξάνονται οι μετακινήσεις και οι έξοδοι για διασκέδαση.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η εντατικοποίηση των ελέγχων έχει ήδη συνοδευτεί από μείωση των παραβάσεων που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, την υπερβολική ταχύτητα, αλλά και τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους.

Η συγκεκριμένη πρακτική είχε αναφερθεί και νωρίτερα από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος είχε κάνει λόγο για περίπου 42.000 έως 45.000 αλκοτέστ κάθε Παρασκευοσαββατοκύριακο στην Αττική.

Στο μήνυμά της, η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με τον στόχο να παραμένει ένας: «Κανένας νεκρός στην άσφαλτο».