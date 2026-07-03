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Μια 92χρονη γυναίκα βρέθηκε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά, χαρίζοντας μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς. Ο τραγουδιστής, μόλις αντιλήφθηκε τον ενθουσιασμό και την αγάπη της, κατέβηκε από τη σκηνή για να τη χαιρετήσει και να τη φιλήσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 2 Ιουλίου στο Ίλιον, ενώ αργότερα βίντεο από τη στιγμή έκανε τον γύρο των social media. Πρωταγωνίστρια ήταν η κυρία Κατερίνα, η οποία παρακολουθούσε τη συναυλία από την πρώτη σειρά.

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Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο Σάκης Ρουβάς διέκοψε για λίγο το πρόγραμμά του όταν την πρόσεξε. Πλησίασε κοντά της, της έδωσε το μικρόφωνο και εκείνη αποκάλυψε στο κοινό το όνομά της και ότι είναι 92 ετών. Ως ένδειξη φροντίδας και εκτίμησης, ο δημοφιλής καλλιτέχνης της πρόσφερε στη συνέχεια ένα μπουκαλάκι νερό.

«Έχουμε μια μικρή Ρουβίτσα εδώ» ανέφερε ο ίδιος και έπειτα η γυναίκα δήλωσε: «Είμαι 92 χρονών και δεν το ξέρουν ότι έχω έρθει» και πρόσθεσε: «Δεν το ξέρουν ότι είμαι εγώ εδώ εδώ, ήρθα κρυφά. Μένω εδώ κοντά». Εκείνη συνέχισε: «Έχω τρία, έξι εγγόνια, δύο δισέγγονα, είμαι ευτυχισμένη».

Πριν επιστρέψει στο μουσικό του πρόγραμμα, ο Σάκης Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή, πλησίασε την 92χρονη γυναίκα και τη φίλησε, με το κοινό να ξεσπά σε θερμά χειροκροτήματα, επιβραβεύοντας τη συγκινητική του κίνηση.