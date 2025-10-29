Εξουθενωτικά είναι τα πρόστιμα για όσους οδηγούς έχουν θέσει το όχημά τους σε καθεστώς ακινησίας και το κινούν, με τις κάμερες στα διόδια να αναλαμβάνουν ρόλο «ελεγκτή».

Από τις αρχές Οκτωβρίου έχει ενεργοποιηθεί η αποστολή από τους παραχωρησιούχους προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία των διελεύσεων (αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον μοναδικό αριθμό διέλευσης) διασφαλίζοντας την ορθή έκδοση των αποδείξεων, ανεξάρτητα από το αν εκτυπώνονται ή όχι.

Την ίδια στιγμή όμως το ειδικό λογισμικό της ΑΑΔΕ με τεχνητή νοημοσύνη θα ξεκινήσει να ελέγχει και τα στοιχεία των οχημάτων αναζητώντας τους ιδιοκτήτες που τα κινούν παράνομα χωρίς να έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας ή ασφάλεια ή αν δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή ακόμη χειρότερα αν τα έχουν θέσει σε καθεστώς φορολογικής ακινησίας (κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας). Ειδικά στην τελευταία περίπτωση της παράνομης κίνησης λόγω φορολογικής ακινησίας το χρηματικό πρόστιμο ορίζεται σε 10.000 ευρώ με επιπλέον την καταβολή του διπλάσιου ποσού των Τελών Κυκλοφορίας.

Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με Απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργου Πιτσιλή (1066/2025) και ειδικότερα στο άρθρο 5 Διαδικασία ελέγχου μέσω διασταύρωσης, διευκρινίζεται ότι:﻿

Για τον σκοπό ελέγχου και διαπίστωσης από την ΑΑΔΕ των παραβάσεων κίνησης οχημάτων σε περίπτωσης φορολογικής ακινησίας, οι παραχωρησιούχοι των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων αποστέλλουν στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ σε τακτική βάση και όχι πέραν της εβδομάδας, κρυπτογραφημένο ηλεκτρονικό αρχείο με τους αριθμούς κυκλοφορίας των διερχομένων από τα διόδια οχημάτων ανά ημέρα καθώς και τον Μοναδικό Αριθμό Διέλευσης. Η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. διασταυρώνει το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου με το αρχείο ακινησιών της Φορολογικής Διοίκησης εντοπίζει τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια και διαγράφει από τα Π/Σ της ΑΑΔΕ τα στοιχεία διελεύσεων των υπόλοιπων οχημάτων. Για τα οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία διαπιστώθηκε ότι διήλθαν από τα διόδια, ζητείται από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. και διαβιβάζεται από τους παραχωρησιούχους των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων κρυπτογραφημένο αρχείο με την ημέρα και ώρα διέλευσης, τον σταθμό διοδίων από τον οποίο διήλθαν καθώς και τις φωτογραφίες των πινακίδων των οχημάτων.

Τα στοιχεία του διαβιβασθέντος από τους παραχωρησιούχους αρχείου (αριθμοί κυκλοφορίας με αντίστοιχες φωτογραφίες πινακίδων), αναφορικά με κάθε όχημα που εντοπίσθηκε κατά τα προαναφερθέντα να έχει διέλθει από τα διόδια ενώ είχε δηλωθεί σε ακινησία, τίθενται στη διάθεση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη/κατόχου του οχήματος, κατά περίπτωση, που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Οχημάτων (Π.Σ.Ο.) της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διενεργηθεί, οπτικός έλεγχος της ορθότητας του αριθμού κυκλοφορίας όπως αυτός αναγνώστηκε αυτόματα σε σχέση με τη φωτογραφία της αντίστοιχης φέρουσας αυτόν πινακίδας.

Κατόπιν διενέργειας οπτικού ελέγχου

1. Στην περίπτωση που δεν επιβεβαιωθεί η ορθότητα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, όπως αυτός αναγνώστηκε αυτόματα σε σχέση με τη φωτογραφία της αντίστοιχης πινακίδας, ενημερώνεται (αυτοματοποιημένα) η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο. Ειδικά στην περίπτωση που ο αριθμός κυκλοφορίας κατόπιν του οπτικού ελέγχου διαφέρει μεν από τον αυτομάτως αναγνωσθέντα, αντιστοιχεί ωστόσο σε όχημα που έχει τεθεί σε ακινησία, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3.

2. Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η ορθότητα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος όπως αυτός αναγνώστηκε αυτόματα σε σχέση με τη φωτογραφία της αντίστοιχης πινακίδας, στοιχειοθετείται διάπραξη παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 5177/2025 και ενημερώνεται (αυτοματοποιημένα) η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να συνταχθεί με αυτοματοποιημένο τρόπο ηλεκτρονική ειδοποίηση που επέχει θέση ΣΔΕ/Κλήσης προς Ακρόαση και η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΦΔ στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο, κατά περίπτωση, που δήλωσε το όχημα σε ακινησία με συνημμένη την προαναφερθείσα φωτογραφία. Με την ως άνω ηλεκτρονική ειδοποίηση/ΣΔΕ/Κλήση προς Ακρόαση καλείται ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος, κατά περίπτωση, να υποβάλει τις απόψεις του αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή μέσω της πλατφόρμας myCAR ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδιοκτήτη /κατόχου κατά τον χρόνο έκδοσης της Πράξης.

3. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση κατόχων/ιδιοκτητών οχημάτων, από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., θα ενημερωθούν, μέσω του Π.Σ.Ο., οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ για τη φορολογία εισοδήματος των ιδιοκτητών/κατόχων ή το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε., προκειμένου να προβούν στην κοινοποίηση της ηλεκτρονικής ειδοποίησης που επέχει θέση ΣΔΕ/Κλήσης προς Ακρόαση στον ιδιοκτήτη/κάτοχο σύμφωνα με την Α. 1068/2024.

Σε περίπτωση αποδοχής των απόψεων του ιδιοκτήτη ή κατόχου που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, ενημερώνεται αυτοματοποιημένα η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να του κοινοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΦΔ ειδοποίηση περί αποδοχής των ως άνω απόψεων. Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν θα καταστεί δυνατή η κατά τα ανωτέρω ενημέρωση κατόχων/ιδιοκτητών οχημάτων, από τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ θα ενημερωθούν, μέσω του Π.Σ.Ο., οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ για τη φορολογία εισοδήματος των ιδιοκτητών/κατόχων ή το ΚΕ.Φ.ΟΔ.Ε., προκειμένου να προβούν στην κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης σύμφωνα με την Α. 1068/2024. Σε περίπτωση απόρριψης των απόψεων του παραβάτη ή μετά την παρέλευση άπρακτης της ως άνω προθεσμίας, ενημερώνεται αυτοματοποιημένα η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προκειμένου να συνταχθεί Πράξη Επιβολής Προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 5177/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αυτοτελή αιτιολογία, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον αριθμό πλαισίου αυτού, τον ακριβή τόπο (οδό, αριθμό, πόλη) και τον χρόνο της παράβασης. Επί της ως άνω πράξης αναγράφεται ότι επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με 10.000 ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής, το τριπλάσιο αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 62 του ν. 5177/2025. Η ως άνω Πράξη Επιβολής Προστίμου κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη/κάτοχο που δήλωσε το όχημα σε ακινησία σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΚΦΔ σε συνδυασμό με την Α. 1068/2024.

Επίσης, η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ. προβαίνει στη βεβαίωση τυχόν οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας του έτους εντοπισμού και του προστίμου για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή αυτών, καθώς και στην άρση ακινησίας του οχήματος και εκδίδει ατομική ειδοποίηση, η οποία κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη/κάτοχο που δήλωσε το όχημα σε ακινησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (άρ. 4 ν. 4978/2022, Α΄190).

Σε περίπτωση υποτροπής, η Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., μετά την κοινοποίηση, στον ιδιοκτήτη/κάτοχο του οχήματος, της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου 30.000 ευρώ, ενημερώνει αμελλητί το αρμόδιο όργανο προκειμένου να αφαιρεθεί το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος για τρία έτη, κατά περίπτωση, ο οποίος δήλωσε το όχημα σε ακινησία.

