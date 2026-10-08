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Το κύκλωμα ίδρυε και διέλυε εικονικές εταιρείες, αφήνοντας απλήρωτους εργαζόμενους και σημαντικές οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο.

Συνολικά έντεκα άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές και επιχειρηματίες, κατηγορούνται για τη συμμετοχή τους στην παράνομη δραστηριότητα των 29 εταιρειών.

Μάρτυρας κατήγγειλε ότι ο παρουσιαστής τον χρησιμοποιούσε ως αχυράνθρωπο σε δεκάδες επιχειρήσεις, υποσχόμενος να καλύπτει τα έξοδα διαβίωσής του.

Ο Φίλιππος Καμπούρης αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή την Κυριακή προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

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Στο επίκεντρο της έρευνας για την υπόθεση με τις απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ βρίσκεται ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το ζευγάρι φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε εταιρείες που δημιουργούνταν και στη συνέχεια έκλειναν, αφήνοντας πίσω τους σημαντικές οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο. Την ίδια ώρα, εργαζόμενοι εμφανίζονται να είχαν μείνει απλήρωτοι, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε σχέση με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

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Ο παρουσιαστής και η σύζυγός του φέρονται, να είχαν κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν μέσω της σύστασης και διαχείρισης εικονικών και πραγματικών εταιρειών, με αποτέλεσμα οι συνολικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ να ξεπερνούν τα 5,35 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Φίλιππος Καμπούρης είναι ανάμεσα στους 11 ανθρώπους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για της φερόμενης απάτης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και της εφορίας. Την Κυριακή (11/10) αναμένεται να περάσει την πόρτα του ανακριτή, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Στην υπόθεση εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι», οι οποίοι παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ακόμη και νυχτερινών κέντρων. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, τα συγκεκριμένα καταστήματα φέρονται να συνδέονται στην πραγματικότητα με τον Φίλιππο Καμπούρη.

Μάλιστα, γνωστοί καλλιτέχνες φέρονται να κατέθεσαν ότι οι σχετικές συμφωνίες γίνονταν αποκλειστικά με τον πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού (ΛΑΟΣ).

Ένας από τους «αχυρανθρώπους» προχώρησε σε καταγγελίες που επιβαρύνουν τη θέση του παρουσιαστή. Όπως υποστήριξε, ο Φίλιππος Καμπούρης τού είχε προτείνει να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης σε εταιρείες, με αντάλλαγμα να του καλύπτει το κόστος του ενοικίου.

Η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν μία από τις συνολικά 29 που περιλαμβάνονται στην έρευνα, με την πλειονότητά τους να χαρακτηρίζεται εικονική. Ο ίδιος άνθρωπος εμφανίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 23 από αυτές τις εταιρείες και στην κατάθεσή του περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, συνεργάστηκε με τον Φίλιππο Καμπούρη.

«Από το 2009 μέχρι το 2013 ήμουν άστεγος και έμενα στο δρόμο. Τότε, το 2014, ο Φίλιππος επικοινώνησε μαζί μου και […] μου πρότεινε να τον βοηθήσω με κάποιες εταιρείες και να υπογράφω σε κάποια χαρτιά για αυτές και εκείνος θα μου πλήρωνε το ενοίκιό μου για να ζω. Εγώ είχα τελειώσει μόνο το δημοτικό και ο Φίλιππος μού φάνηκε σωστός άνθρωπος και τον εμπιστεύτηκα. […] Από τότε, υπέγραφα σε ό,τι μου ζητούσε», ανέφερε για τον τηλεπαρουσιαστή.