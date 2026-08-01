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Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή συνέχισαν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Οι αδελφές Αλεξανδρή, που είχαν ήδη ανέβει στην κορυφή του βάθρου στο Τεχνικό Ντουέτο, πρόσθεσαν ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή τους, επικρατώντας και στο Ελεύθερο πρόγραμμα της διοργάνωσης.

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Με ένα άρτιο και εντυπωσιακό πρόγραμμα, ενθουσίασαν τόσο τους κριτές όσο και το κοινό, συγκεντρώνοντας 316,3315 βαθμούς, επίδοση που τους χάρισε την πρώτη θέση.

Έχοντας πλέον κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια, στο Τεχνικό και στο Ελεύθερο Ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής κολύμβησης.

Η κατάταξη του τελικού:

Ελλάδα 316,3315

Ισπανία 315,6442

Ρωσία 310,4407

Ιταλία 295,4962

Γαλλία 289,4847

Γερμανία 274,7263

Ουκρανία 259,0834

Ισραήλ 248,8000

Λευκορωσία 248,2192

Μ. Βρετανία 245,0216

Ελβετία 236,8474

Γεωργία 227,4412