Η Άννα-Μαρία και η Ειρήνη-Μαρίνα Αλεξανδρή συνέχισαν τις εντυπωσιακές εμφανίσεις τους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο της καλλιτεχνικής κολύμβησης.
Οι αδελφές Αλεξανδρή, που είχαν ήδη ανέβει στην κορυφή του βάθρου στο Τεχνικό Ντουέτο, πρόσθεσαν ακόμη μία σπουδαία διάκριση στη συλλογή τους, επικρατώντας και στο Ελεύθερο πρόγραμμα της διοργάνωσης.
Με ένα άρτιο και εντυπωσιακό πρόγραμμα, ενθουσίασαν τόσο τους κριτές όσο και το κοινό, συγκεντρώνοντας 316,3315 βαθμούς, επίδοση που τους χάρισε την πρώτη θέση.
Έχοντας πλέον κατακτήσει δύο χρυσά μετάλλια, στο Τεχνικό και στο Ελεύθερο Ντουέτο, οι αδελφές Αλεξανδρή επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι συγκαταλέγονται στις κορυφαίες αθλήτριες της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής κολύμβησης.
Η κατάταξη του τελικού:
Ελλάδα 316,3315
Ισπανία 315,6442
Ρωσία 310,4407
Ιταλία 295,4962
Γαλλία 289,4847
Γερμανία 274,7263
Ουκρανία 259,0834
Ισραήλ 248,8000
Λευκορωσία 248,2192
Μ. Βρετανία 245,0216
Ελβετία 236,8474
Γεωργία 227,4412