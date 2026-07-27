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Οι δύο από τις τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

Η εισαγγελία απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία.

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Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρια σε πολίτες στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δράστης χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια κουζίνας και επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες. Οι δύο από αυτές έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ η κατάσταση της τρίτης δεν έχει διευκρινιστεί.

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Δύo εξ΄αυτών, η μία μαχαιρωμένη στην πλάτη και η άλλη στην κοιλιά, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αν και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τα θύματα ήταν 19, 24 και 36 ετών.

Ο Νουνιέζ ανέφερε ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, πριν φτάσουν στο σημείο ενισχύσεις.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατίας

Η τρομοκρατική οπτική γωνία δεν έχει προτεραιότητα.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η τρομοκρατία δεν αποτελεί το κίνητρο της επίθεσης. «Ωστόσο, αυτό νομίζαμε στην αρχή», ανέφερε στη Le Parisien μια πηγή κοντά στην έρευνα. «Ο τύπος φώναξε: “Ο Αλλάχ με έστειλε να σκοτώνω γυναίκες”. Αλλά όχι, είναι με ψυχικά προβλήματα». Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας δεν έχει αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα έχει ξεκινήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία και η υπόθεση έχει ανατεθεί στην πρώτη περιφέρεια της δικαστικής αστυνομίας.

Oπως αναφέρει η Le Parisien, o δράαστης 31 ετών, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.

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BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC — Scope Report (@ScopeReport_) July 27, 2026

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από έναν μάρτυρα και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης, ντυμένος με μπεζ φόρμα και με μακριά μαύρα μαλλιά, φαίνεται να τρέχει στον δρόμο, με δύο μακριά μαχαίρια στα χέρια του. Ο άνδρας ψάχνει σαφώς έναν στόχο και μαχαιρώνει μια νεαρή γυναίκα που τυχαίνει να περνάει από εκεί πριν συνεχίσει το δρόμο του. Την επόμενη στιγμή, ο δράστης φαίνεται στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από πολλά άτομα, πιασμένος με το πόδι μιας καρέκλας, περιμένοντας την άφιξη της αστυνομίας.

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