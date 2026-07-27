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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν 31χρονο άνδρα που επιτέθηκε με δύο μαχαίρια κουζίνας σε τρεις γυναίκες στο Παρίσι.
- Οι δύο από τις τρεις γυναίκες, ηλικίας 19, 24 και 36 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους.
- Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας και οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
- Η εισαγγελία απέκλεισε το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας και ξεκίνησε έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία.
Η γαλλική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που επιτέθηκε με μαχαίρια σε πολίτες στο Παρίσι τη Δευτέρα, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ.
Σύμφωνα με τον υπουργό, ο δράστης χρησιμοποίησε δύο μαχαίρια κουζίνας και επιτέθηκε σε τρεις γυναίκες. Οι δύο από αυτές έχουν τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλεύονται, ενώ η κατάσταση της τρίτης δεν έχει διευκρινιστεί.
Δύo εξ΄αυτών, η μία μαχαιρωμένη στην πλάτη και η άλλη στην κοιλιά, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, αν και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Τα θύματα ήταν 19, 24 και 36 ετών.
Ο Νουνιέζ ανέφερε ότι ο ύποπτος ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, πριν φτάσουν στο σημείο ενισχύσεις.
Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι αρχές αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατίας
Η τρομοκρατική οπτική γωνία δεν έχει προτεραιότητα.
Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, η τρομοκρατία δεν αποτελεί το κίνητρο της επίθεσης. «Ωστόσο, αυτό νομίζαμε στην αρχή», ανέφερε στη Le Parisien μια πηγή κοντά στην έρευνα. «Ο τύπος φώναξε: “Ο Αλλάχ με έστειλε να σκοτώνω γυναίκες”. Αλλά όχι, είναι με ψυχικά προβλήματα». Σε κάθε περίπτωση, η εισαγγελία αντιτρομοκρατίας δεν έχει αναλάβει την υπόθεση. Η έρευνα έχει ξεκινήσει για απόπειρα ανθρωποκτονίας με επιβαρυντικά στοιχεία και η υπόθεση έχει ανατεθεί στην πρώτη περιφέρεια της δικαστικής αστυνομίας.
Oπως αναφέρει η Le Parisien, o δράαστης 31 ετών, φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα.
BREAKING: 3 women injured after a knifeman went on a stabbing spree near Porte de Clichy in Paris, France. pic.twitter.com/PGx3jsYocC— Scope Report (@ScopeReport_) July 27, 2026
Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από έναν μάρτυρα και κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο δράστης, ντυμένος με μπεζ φόρμα και με μακριά μαύρα μαλλιά, φαίνεται να τρέχει στον δρόμο, με δύο μακριά μαχαίρια στα χέρια του. Ο άνδρας ψάχνει σαφώς έναν στόχο και μαχαιρώνει μια νεαρή γυναίκα που τυχαίνει να περνάει από εκεί πριν συνεχίσει το δρόμο του. Την επόμενη στιγμή, ο δράστης φαίνεται στο έδαφος, περιτριγυρισμένος από πολλά άτομα, πιασμένος με το πόδι μιας καρέκλας, περιμένοντας την άφιξη της αστυνομίας.