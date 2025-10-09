Σοβαρά τραύματα φέρουν οι δύο πιλότοι του εκπαιδευτικού αεροσκάφους, έπειτα από το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (9/10) στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας κατέπεσε σε χωράφι.

Ο ένας αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση με αιμάτωμα. Προληπτικά, αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.

Ο δεύτερος χειριστής του αεροσκάφους έχει υποστεί κάταγμα στη λεκάνη και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται την ίδια ώρα οι έρευνες για το ατύχημα. Το διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος σηκώθηκε από τον διάδρομο απογείωσης λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Ενώ πετούσε πάνω από την πίστα του Τατοΐου, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να χάνει ύψος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε χωράφι 150 μέτρα από τον τροχόδρομο.

Το αεροσκάφος συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση συντήρησης για τους εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, σύμφωνα με την οποία τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν κύκλους πάνω από το αεροδρόμιο.

Ιπτάμενοι και μηχανικοί που είδαν το αεροσκάφος να προσκρούει στο έδαφος έσπευσαν στο σημείο για να βοηθήσουν τους συναδέλφους τους. Το πλήρωμα του αεροσκάφους, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, αν και σοβαρά τραυματισμένοι, είχαν τις αισθήσεις τους κατά τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο είναι τα πιθανά σενάρια: Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.