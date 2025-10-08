Δεν κινδυνεύουν οι ζωές των χειριστών του εκπαιδευτικού αεροπλάνου της Πολεμικής Αεροπορίας που συνετρίβη το πρωί στο Τατόι, ενώ διερευνώνται τα αίτια του συμβάντος.

Λίγο πριν τις 11 το πρωί, το αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης. Όπως διευκρινίζουν στρατιωτικές πηγές, το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της άσκησης, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε χαμηλό ύψος.

Οι δύο χειριστές του- αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας (και όχι Ίκαροι)- διακομίστηκαν έχοντας τις αισθήσεις τους στο 251 ΓΝΑ, για να υποβληθούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις- ωστόσο, σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, αν και τραυματίστηκαν, οι ζωές τους δεν φαίνονται να διατρέχουν κίνδυνο. Το αεροσκάφος, όπως φαίνεται και σε εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας, έχει υποστεί σημαντικές ζημιές.

P2002-JF

To P2002-JF είναι διθέσιο, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, χαμηλοπτέρυγο και με σταθερό σύστημα προσγείωσης και χρησιμοποιείται για το στάδιο εκπαίδευσης επιλογής των νέων Ικάρων (IK I).

Είναι ιταλικής κατασκευής, από την εταιρεία Tecnam και πρωτοεισήλθε σε παραγωγή το 2002. Η Πολεμική Αεροπορία, σε αντικατάσταση του Τ-41D, τον Οκτώβριο του 2018 προμηθεύτηκε το πρώτο αεροσκάφος P2002-JF και τον Ιούνιο του 2019 τα τελευταία τρία, από τα δώδεκα συνολικά. Ανήκουν στην 360 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος, με έδρα την Αεροπορική Βάση Δεκελείας και χαρακτηριστικό κλήσης «Θαλής».

Τεχνικά χαρακτηριστικά/Επιδόσεις

Πλήρωμα: 2 (1 κυβερνήτης και 1 επιβάτης)

Κινητήρας: Bombardier Rotax 912 S2, τετρακύλινδρος εμβολοφόρος

Μέγιστη ισχύς: 98,5 ίπποι στις 5800 ΣΑΛ

Εκπέτασμα πτερύγων: 8,6 μέτρα

Μήκος: 6,61 μέτρα

Ύψος: 2,43 μέτρα

Μέγιστη ταχύτητα: 142 Κόμβοι (≈263 χαω)

Μέγιστο ύψος πτήσης: 14000 πόδια/ 4260 μέτρα από μέση στάθμη θάλασσας

Μέγιστο βάρος απογείωσης: 620 κιλά

Μέγιστο βάρος αποσκευών: 20 κιλά

Μέση κατανάλωση: 17 λίτρα/ ώρα

Μέγιστη ποσότητα καυσίμου: 100 λίτρα (99 λίτρα χρησιμοποιούμενη)

Μέγιστη εμβέλεια: 568 ναυτικά μίλια (≈1052 χιλιόμετρα)