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Προθεσμία ως τις 15 Ιουνίου έχουν οι ιδιοκτήτες οικοπέδων για να καθαρίσουν το οικόπεδό τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο akatharista.apps.gov.gr.

Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να κρατούν το οικόπεδό τους καθαρό μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου, στις 31 Οκτωβρίου.

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Με τους καθαρισμούς επιτυγχάνεται μείωση της καύσιμης ύλης, παράγοντας καθοριστικός για τον περιορισμό εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας καλεί όλους τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να συμβάλουν ενεργά στην εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν μόνο νομική υποχρέωση, αλλά και πράξη ευθύνης για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Στις εργασίες καθαρισμού και συντήρησης περιλαμβάνονται ιδίως:

α) Η υλοτομία και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα,

β) η απομάκρυνση φυτικών υπολειμμάτων προϊόντων κλάδευσης και ξηρής φυτικής ύλης από το έδαφος, όπως κλαδιά, κλαδέματα σε θρυμματισμένη μορφή, ξηρά χόρτα, ξηρά καλάμια, συλλογή και απομάκρυνση πευκοβελόνας, ξερών φύλλων που βρίσκονται στο έδαφος,

γ) η αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους ανάλογα με την ηλικία και το είδος τους,

δ) η αραίωση της θαμνώδους βλάστησης με τη δημιουργία αποστάσεων μεταξύ των θάμνων για τη διακοπή της οριζόντιας συνέχειας της καύσιμης ύλης

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ε) η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων απορριμμάτων, εύφλεκτων, εκρήξιμων ή καυστών υλικών και αντικειμένων, όπως δοχεία με βενζίνη, διαλύτες, μπογιές, φιάλες υγραερίου, δοχεία υπό πίεση, λιπάσματα με βάση το νιτρικό αμμώνιο, έπιπλα, στρώματα, ξυλεία, ελαστικά αυτοκινήτων.

Εξαιρούνται και για αυτούς δεν υποβάλλεται δήλωση καθαρισμού οι χώροι που είναι:

α) ανέκαθεν γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις, ανεξάρτητα από το αν τελούν σε καθεστώς παύσης καλλιέργειας (αγρανάπαυση) και οι βοσκήσιμες γαίες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4351/2015 (Α’ 164),

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β) διαμορφωμένοι και συντηρημένοι κήποι ή φυτεμένες επιφάνειες ακάλυπτων χώρων κτιρίων, πολυκατοικιών και λοιπών εγκαταστάσεων

γ) χώροι του πεδίου εφαρμογής ή τμήματα αυτών που λόγω μορφολογίας του εδάφους ή φυσικών εμποδίων είναι αποδεδειγμένα απρόσιτοι για την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού με συνήθη μέσα και εξοπλισμό,

δ) χώροι που αποτελούν δημόσια κτήση κατόπιν ειδικά αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα διοίκησης ή διαχείρισής τους, κατά το οποίο οι εν λόγω χώροι: δα) τελούν υπό καθεστώς ειδικής προστασίας κατά την περιβαλλοντική ή δασική νομοθεσία και οι εργασίες καθαρισμού απαγορεύονται ή επιτρέπονται μόνο κατόπιν ειδικής άδειας, ή δβ) λόγω της φύσης, του προορισμού ή της χρήσης τους, δεν είναι αντικειμενικά εφικτή η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού με συνήθη μέσα και μεθόδους, ή δγ) η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού θα αντέβαινε στον κοινόχρηστο ή προστατευόμενο χαρακτήρα τους.

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Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται μη εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης καθαρισμού επιβάλλεται με πράξη του δήμου ή της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας, διοικητικό πρόστιμο: α) 500 ευρώ στους υπόχρεους που δεν έχουν προβεί στις ενέργειες καθαρισμού, β) 100 ευρώ στους υπόχρεους που έχουν προβεί σε καθαρισμό.

Η υποβολή ψευδούς δήλωσης στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας Ιδιοκτησιών τιμωρείται με χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Η ποινική δίωξη για ψευδή δήλωση δεν ασκείται πριν παρέλθει η δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ένστασης κατά της πράξης επιβολής προστίμου και η εμπρόθεσμη υποβολή ένστασης αναστέλλει την άσκηση ποινικής δίωξης μέχρι την έκδοση απορριπτικής απόφασης του αρμόδιου οργάνου.

Εφόσον οι δήμοι κατά τον έλεγχο των δηλώσεων ή οι αρμόδιες πυροσβεστικές υπηρεσίες κατά τον έλεγχο των καταγγελιών διαπιστώσουν τη μη εκπλήρωση ή την πλημμελή εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης καθαρισμού, επιβάλλουν στους υπόχρεους καθαρισμού και συντήρησης των ακινήτων τους διοικητικό πρόστιμο ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο το ποσό των 200 ευρώ και μέγιστο το ποσό των 2.000 ευρώ.

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Κατά των προστίμων ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου ενώπιον του οργάνου που την εξέδωσε.

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Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση επιβολής: α) προστίμων από όργανο της οικείας πυροσβεστικής υπηρεσίας η ένσταση υποβάλλεται στον Διοικητή Διοίκησης της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν./ΔΙ.Π.Υ.) β) προστίμων από το αρμόδιο όργανο του δήμου η ένσταση υποβάλλεται στο γενικό πρωτόκολλου του οικείου δήμου.

Ειδικά για πρόστιμα που επιβάλλονται από τις υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ.) η ένσταση δύναται να υποβάλεται και μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την υποβολή ενστάσεων επί πράξεων βεβαίωσης παράβασης αρμοδιότητας του Π.Σ., μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) ακολουθώντας το σύνδεσμο.

Σε περίπτωση συμμόρφωσης του υπόχρεου προς την υποχρέωση καθαρισμού και συντήρησης μετά από διαπίστωση παράβασης αυτών εντός της προθεσμίας άσκησης ένστασης, το διοικητικό πρόστιμο μειώνεται κατά 50%. Η συμμόρφωση διαπιστώνεται κατόπιν επανελέγχου, ύστερα από γνωστοποίηση αυτής με την ένσταση, από τον υπόχρεο στην αρχή που επέβαλλε την κύρωση. Ο επανέλεγχος διενεργείται από τα αρμόδια όργανα του δήμου ή της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

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Δείτε εδώ τον σχετικό αναλυτικό οδηγό