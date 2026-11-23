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Ένα αρκετά ανησυχητικό περιστατικό έλαβε χώρα την Παρασκευή (20/11) στο 1ο Γενικό Λύκειο Πετρούπολης, όταν ένα καπάκι φωτιστικού κατέληξε στα κεφάλια δύο μαθητών, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο ΚΑΤ.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πατέρας του ενός μαθητή, «στο παιδί και σε έναν συμμαθητή του έπεσε το πλαστικό κάλυμμα του φωτιστικού. Το παιδί μου χτύπησε λιγότερο έχοντας εκδορές στον λαιμό προς την πλάτη ενώ το δεύτερο παιδί τραυματίστηκε στο μάτι, του σκίστηκε το βλέφαρο».

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Στην συνέχεια, ο πατέρας του μαθητή θέλησε να ευχαριστήσει την διευθύντρια του σχολείου επειδή συνόδευσε τα δύο παιδιά μέχρι το νοσοκομείο, ενώ πρόσθεσε ότι η κατάσταση του κτηρίου είναι καλή γενικότερα, ωστόσο στάθηκε στο ζήτημα των συντηρήσεων, το οποίο χαρακτήρισε «μεγάλο θέμα».