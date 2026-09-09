Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία αναμένεται να αυξήσει την κίνηση στους δρόμους, οδηγώντας την Τροχαία σε εντατικούς ελέγχους για την ασφαλή μεταφορά των παιδιών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις θα ελέγχουν τη συμμόρφωση των οδηγών σχολικών λεωφορείων με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση ταχογράφου και το δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Η νομοθεσία προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και αφαίρεση αδειών οδήγησης για παραβάσεις που αφορούν τη λειτουργία του ταχογράφου, την έλλειψη ελέγχου ΚΤΕΟ και την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Οι οδηγοί σχολικών λεωφορείων υποχρεούνται να διατηρούν ενεργοποιημένα τα αλάρμ κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των μαθητών, καθώς η παράλειψη αυτή επιφέρει διοικητικές και χρηματικές κυρώσεις.

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Η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία από τη Δευτέρα αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την κίνηση στους δρόμους, με την Τροχαία να εντείνει παράλληλα τους ελέγχους για την τήρηση των κανόνων από οδηγούς και ιδιοκτήτες σχολικών λεωφορείων.

Ειδικότερα, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται αυξημένη παρουσία αστυνομικών στους δρόμους, με στόχο την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και των μαθητριών προς και από τα σχολεία.

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Στο πλαίσιο αυτό, οι δυνάμεις της Τροχαίας αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελέγχους και να βεβαιώσουν τυχόν παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Με βάση τα αποτελέσματα αντίστοιχων ελέγχων των προηγούμενων ετών, οι παραβάσεις που εντοπίζονται στα σχολικά λεωφορεία αφορούν κυρίως τον ταχογράφο, τη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την ύπαρξη δελτίου τεχνικού ελέγχου, ενώ λιγότερο συχνά καταγράφονται παραβάσεις που σχετίζονται με την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας.

Μάλιστα, κατά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν την πρώτη ημέρα της περσινής σχολικής χρονιάς, η πλειονότητα των παραβάσεων αφορούσε τον ταχογράφο. Πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή που καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις στάσεις, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών, καθώς και τον χρόνο εργασίας τους.

Με βάση το άρθρο 24 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η έλλειψη ταχογράφου σε σχολικό λεωφορείο, όπως και τυχόν παρέμβαση στη λειτουργία του με σκοπό την απενεργοποίηση ή την αλλοίωση των δεδομένων που καταγράφει, αποτελεί παράβαση κατηγορίας Ε3-Β. Η συγκεκριμένη παράβαση προβλέπει πρόστιμο 350 ευρώ, καθώς και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματος για διάστημα 30 ημερών.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με το άρθρο 90 του νέου ΚΟΚ, πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης και των στοιχείων κυκλοφορίας για 30 ημέρες προβλέπεται και για τον οδηγό ή τον κάτοχο λεωφορείου που δεν διαθέτει πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ.

Ιδιαίτερες προβλέψεις ισχύουν και για τα όρια ταχύτητας των λεωφορείων που μεταφέρουν μαθητές. Όπως ορίζεται στο άρθρο 24 του νέου ΚΟΚ, αυτά μπορούν να κινούνται με ανώτατη ταχύτητα 80 χλμ./ώρα στους αυτοκινητοδρόμους και στις οδούς ταχείας κυκλοφορίας, ενώ στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο το όριο διαμορφώνεται στα 60 χλμ./ώρα.

Παράλληλα, το άρθρο 41 του ΚΟΚ προβλέπει ότι ο οδηγός σχολικού λεωφορείου πρέπει να έχει ενεργοποιημένα τα αλάρμ καθ’ όλη τη διάρκεια της επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών. Η μη τήρηση της συγκεκριμένης υποχρέωσης τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες.