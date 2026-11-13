Η στιγμή της επίθεσης σε βάρος ηλικιωμένης στο Μαρούσι

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Τον τρόμο έζησε το πρωί της Πέμπτης (13/11) μία ηλικιωμένη σε δρόμο στο Μαρούσι, κοντά στον σταθμό του Ηλεκτρικού. Η γυναίκα περπατούσε ανυποψίαστη με το καρότσι της, όταν τρεις νεαροί την προσέγγισαν με τον έναν από αυτούς να τη σπρώχνει στον τοίχο και να της τραβά με δύναμη την αλυσίδα από τον λαιμό.



Το θύμα έπεσε στο έδαφος και δεν μπορούσε να σηκωθεί, μέχρι που ένας περίοικος άκουσε τις φωνές της και έσπευσε να τη βοηθήσει. Οι αστυνομικοί προσπαθούν μέσα από το βίντεο, που κατέγραψε το περιστατικό, να αναγνωρίσουν τον δράστη και να τον συλλάβουν.

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