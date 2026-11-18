Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. ταυτοποίησαν τον 51χρονο οδηγό Porsche, ο οποίος εμφανιζόταν σε βίντεο στα social media να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στους Θρακομακεδόνες, ενώ στο αυτοκίνητο επέβαιναν και δύο παιδιά ηλικίας κάτω των 10 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί εντόπισαν το βίντεο κατά τη διάρκεια ελέγχων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά την διάρκεια αναζήτησης βίντεο που δείχνουν επικίνδυνες συμπεριφορές στους δρόμους.

Advertisement

Advertisement

Στο εν λόγω βίντεο, ο οδηγός φαίνεται να κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στους δρόμους των Θρακομακεδόνων και να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι πίσω από το τιμόνι βρισκόταν ένας 51χρονος Έλληνας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, προτροπή σε τέλεση αδικήματος και έκθεση ανηλίκου.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι ο 51χρονος οδηγούσε με τόσο μεγάλη ταχύτητα έχοντας μαζί του στο αυτοκίνητο δύο παιδιά κάτω των 10 ετών. Η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.