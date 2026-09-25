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Ένα ξεχωριστό θέαμα είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το μεσημέρι της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι από τη Λαμία, καθώς δεκάδες εντυπωσιακές Porsche 911 έκαναν στάση στην πόλη, στο πλαίσιο του 911 Road Tour 2026 Metsovo.

Τα γερμανικά σπορ αυτοκίνητα παρέμειναν για αρκετή ώρα στη Λαμία, με τα πληρώματά τους να πραγματοποιούν το απαραίτητο διάλειμμα και να προετοιμάζονται για τη συνέχεια της διαδρομής. Η παρουσία τους, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς συγκέντρωσε τα βλέμματα πολλών ανθρώπων που έσπευσαν να θαυμάσουν από κοντά τα εντυπωσιακά οχήματα.

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Πηγή: fonografos.net Πηγή: fonografos.net Πηγή: fonografos.net Πηγή: fonografos.net Πηγή: fonografos.net Πηγή: fonografos.net

Πρόκειται για αυτοκίνητα ιδιαίτερα υψηλής αξίας, καθώς η τιμή ορισμένων από αυτά ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα από τα οχήματα που βρέθηκαν στη Λαμία ξεπερνά σε αξία το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Η στάση στη Λαμία αποτέλεσε έναν ενδιάμεσο σταθμό πριν από τη συνέχιση του ταξιδιού προς τη Θεσσαλία και τελικό προορισμό το Μέτσοβο. Για λίγη ώρα, οι Porsche 911 βρέθηκαν παρατεταγμένες στο Travel Stop, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό για όσους βρίσκονταν στην περιοχή.

Πηγή: lamiafm1.gr Πηγή: lamiafm1.gr

Μετά το σύντομο διάλειμμα, τα πληρώματα πήραν ξανά τον δρόμο, συνεχίζοντας τη διαδρομή του Porsche 911 Road Tour 2026, με το Μέτσοβο να αποτελεί πλέον το επίκεντρο της διοργάνωσης.

(Με πληροφορίες από fonografos.net, lamiafm1.gr)